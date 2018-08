Xetra-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,4835 EUR -6,48% (20.08.2018, 09:30)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,548 CHF -3,01% (20.08.2018, 09:48)



ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MYBUF



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (20.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) von "buy" auf "hold" herab.Nach einer starken ersten Welle von Nachrüstungen auf die PERC-Technologie (2016/17) durch chin. Großunternehmen habe sich die Dynamik seit Anfang 2018 merklich abgeschwächt. So hätten sich Produzenten der 2. und 3. Kategorie zurückhaltender beim Umstieg auf PERC-Lösungen gezeigt, und der abrupte Politikwechsel der chin. Regierung von Ende Mai habe diese Tendenz noch verstärkt. Das Ergebnis: Die Basisaufträge hätten seit Jahresbeginn nur noch bei durchschnittlich CHF 15 Mio. gelegen - verglichen mit 26 Mio. im Jahr davor.Entgegen den Analystenerwartungen habe der letztjährige HJT-Auftrag von 3SUN in Italien nicht zu einem allgemeinen Umstieg auf diese Technologie geführt. Meyer Burger arbeite derzeit an einer Reihe weiterer potenzieller Projekte in China und anderswo - Ausgang ungewiss.Nachdem Meyer Burger den chin. PERC-Markt bisher weitgehend habe dominieren können (Marktanteil: 70+%), würden vermehrt lokale Anbieter auf den Plan treten, so dass Durchsatzanforderungen und Preise wohl zunehmend unter Druck geraten würden.Das Unternehmen arbeite daran, die Gewinnschwelle auf CHF 300 Mio. Umsatz zu senken.Auf Basis der deutlich tieferen Schätzungen senkt Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein auf dem DCF-Modell basierendes Kursziel auf CHF 0,65 (1,14) und stuft das Rating von "buy" auf "hold" herab. Eine Ankündigung bezüglich einer potenziell größeren HJT-Transaktion wäre inkrementell in Bezug auf seinen Base-Case und würde ein Aufwärtspotenzial beinhalten. (Analyse vom 20.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Meyer Burger-Aktie: