SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,80 CHF -3,61% (22.03.2017, 10:45)



ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MYBUF



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (22.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach GJ16-Ergebnissen sein bisheriges Anlagevotum für die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Der GJ16-Umsatz sei wie am 1. März 2017 bereits angekündigt ausgehend vom niedrigen GJ15-Niveau um 40% auf CHF 453 Mio. gestiegen. Die Bruttomarge von 46,6% liege etwa in der erwarteten Höhe und nur leicht unter dem GJ15-Wert von 47,7%, was nicht auf einen nennenswerten Preisverfall hindeute. Das EBITDA von CHF 10,5 Mio. sei bereits veröffentlicht worden und es sei zum ersten Mal in fünf Jahren positiv gewesen. Der EBIT-Verlust von CHF 44 Mio. habe den Analysten- und den Konsenserwartungen entsprochen.Der Nettoverlust von CHF 97 Mio. sei erheblich höher gewesen als erwartet. Er sei überwiegend durch zahlungsunwirksame Anpassungen von Währungsbewertungen und Anpassungen latenter Steueransprüche aus ungenutzten steuerlichen Verlustvorträgen bedingt gewesen. Der operative Cashflow von CHF 3 Mio. (VontE: 7 Mio.) habe etwa den Erwartungen entsprochen und sei zum ersten Mal in fünf Jahren positiv gewesen. Das deute auf eine erfolgreiche Stabilisierung der finanziellen Situation hin.Wie angekündigt seien die Aufträge um 9% auf CHF 456 Mio. gestiegen, wobei es sich mehrheitlich um große Aufträge für MB PERC Upgrade-Technologie und einen Anstieg der Nachfrage nach Diamantseilsägen gehandelt habe.Der Ausblick sehe beim Umsatz im Geschäftsjahr 2017 ein ähnliches Niveau vor wie das im Geschäftsjahr 2016 erreicht habe, was auf eine gewisse Stagnation ohne größere Kapazitätsausbauten im Markt hindeute. Auch der mittelfristige Ausblick für den Solarenergiesektor lasse keinen Anstieg bei der Nachfrage erwarten, so dass der Ausrüstungs-Absatz primär von Nachrüstungen und dem Austausch bestehender Kapazitäten bestimmt sein dürfte. Meyer Burger müsse derweil weiter an seinen Strukturen arbeiten und rechne im Geschäftsjahr 2017, wie erwartet, mit einer gesteigerten Rentabilität.Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:0,749 EUR +1,49% (22.03.2017, 09:15)