Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (22.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Meyer Burger habe Umsatz (CHF 473 Mio.) und Auftragseingang (CHF 560 Mio.) bereits vorangekündigt. Das EBITDA habe mit CHF 12,4 Mio. leicht über den Erwartungen gelegen, der Reingewinn sei jedoch durch diverse Sonderposten belastet worden und habe noch CHF -79 Mio. betragen (VontE: (CHF -73 Mio.). Der FCF habe seit sechs Jahren erstmals wieder positives Terrain (CHF 6,3 Mio.) erreicht, sei aber deutlich hinter dem Analysten-Wert zurückgeblieben (CHF 23,8 Mio.).Das Unternehmen rechne in GJ 2018 mit einem Umsatz von CHF 450 bis 500 Mio. (VontE: CHF 566 Mio.) und einer EBITDA-Marge von rund 10% (VontE: 14%). Der Auftragseingang habe im Januar und Februar einen Gesamtwert von CHF 36 Mio. erreicht, der sich aus Basisaufträgen über CHF 14 Mio. bzw. CHF 15 Mio. sowie einem Großauftrag im Wert von CHF 7 Mio. zusammensetze. Die Run-Rate habe damit unter den erwarteten Basisaufträgen von CHF 25 Mio. pro Monat gelegen. Aufgrund von Kundengesprächen rechne das Unternehmen im Laufe des Jahres mit einer sich verbessernden Geschäftsdynamik.Eric Meurice sei zur Wahl in den VR nominiert worden. Herr Meurice sei in der Vergangenheit für Intel und Dell tätig gewesen, sei CEO/VR-Präsident bei ASML gewesen und sei derzeit nicht-exekutives VR-Mitglied bei NXP.Meyer Burger habe in GJ 2017 weiterhin beträchtliche Fortschritte erzielt, vor allem im Hinblick auf die Verschlankung der betrieblichen Abläufe und der Standorte, Kosteneinsparungen und Verbesserung des Auftragseingangs. Wenngleich der Ausblick auf das GJ18 enttäusche - die Modellprognosen des Analysten würden sich dadurch um ein Jahr verzögern - sei er nach wie vor von der Technologiepositionierung des Unternehmens überzeugt und sehe Chancen im und außerhalb des Solarmarkts. Bis die Auftragsdynamik anziehe, dürften die Aktien unter Druck bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:1,12 EUR -24,73% (22.03.2018, 11:27)