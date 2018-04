Es gehe also um eine Verstärkung der Wertschöpfungskette zugunsten der USA. Ob und in welchem Ausmaß es dazu komme, sei derzeit allerdings offen. Es werde verhandelt, aber konkrete Ergebnisse würden bislang fehlen. Selbst ein Scheitern wäre möglich. Erschwert würden die Verhandlungen zudem, weil in Mexiko im Juli gewählt werde. Und die Unzufriedenheit mit der amtierenden Regierung unter Peña Nieto sei groß. Teile der Bevölkerung Mexikos würden sich vom wirtschaftlichen Fortschritt im Land ausgegrenzt fühlen. Peña Nieto müsse darauf Rücksicht nehmen und werde kaum ein Abkommen unterzeichnen, das den USA weitgehende Zugeständnisse machen werde.



Auf diese sei aber wiederum Donald Trump angewiesen. Seine Umfrageergebnisse seien im Keller und im November würden in den USA Kongresswahlen stattfinden. Einige Beobachter würden deshalb davon ausgehen, dass Trump seinen Wählern eher ein Scheitern des NAFTA schmackhaft machen könnte als ein für die USA schlechtes Verhandlungsergebnis. Es sei also gut möglich, dass das Abkommen vor dem Aus stehe.



An den Märkten stehe man deswegen Gewehr bei Fuß. Als Trump im November 2016 gewählt worden sei, sei Mexikos Währung, der Peso, gegenüber wichtigen Handelswährungen wie dem US-Dollar und dem Euro kräftiger unter Druck gekommen. Seit dem habe sich die Lage wieder etwas beruhigt, doch die Nervosität bleibe vorhanden. Denn für Mexiko wäre ein Ende des NAFTA ein großer Rückschlag. Immerhin habe das Land im Jahr 2016 Waren und Dienstleistungen im Wert von über 300 Milliarden US-Dollar in die USA ausgeführt. Der nördliche Nachbar sei mit Abstand der wichtigste Handelspartner Mexikos. Laut German Trade & Invest (GTAI) würden die USA über 80 Prozent der mexikanischen Exportgüter aufnehmen. Auf Platz zwei folge Kanada mit gerade einmal knapp drei Prozent.



Auch wenn einige Wirtschaftsexperten und Offizielle der Regierung in Mexiko-Stadt zu beruhigen versuchen würden - "Wir sind bereit, auch ohne NAFTA zu leben", so Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo in einem Interview -, die Zahlen würden daran zweifeln lassen. Zwar versuche Mexiko, Wirtschaft und Export zu diversifizieren, so sei es auch Mitglied im "Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership" (CPT-PP), dem Nachfolgeabkommen des Trans-Pacific Partnership (TPP), doch eine grundsätzliche Neuausrichtung brauche Zeit. Die habe Mexiko nun aber nicht, da in beiden Ländern, in Mexiko und in den USA, die Existenz des NAFTA längst zum Politikum und in den Wahlkampf hineingezogen worden sei.



Angesichts dessen wundere es, dass Mexikos Börse derzeit in relativ ruhigem Fahrwasser schwimme. Zwar habe auch der Leitindex IPC im Februar stärkere Verluste verzeichnen müssen, die seien aber dem "Flash Crash" an der Wall Street geschuldet. Das Thema NAFTA habe keine Rolle gespielt. Doch das könnte sich bald ändern, im Negativen wie im Positiven. Experten würden mit einem Kursrückgang von 20 Prozent und mehr an Mexikos Börse rechnen, wenn das NAFTA scheitere. Entsprechend groß könnte das Potenzial nach oben sein, wenn sich beide Vertragspartner auf eine Neuauflage einigen würden.



Wie wichtig das NAFTA für die Entwicklung der mexikanischen Börse sei, zeige ein Blick auf die langfristige Entwicklung. Mit dem Inkrafttreten des Abkommens habe auch Mexikos Aktienmarkt an Fahrt aufgenommen. Habe der IPC Anfang der 1990er Jahre bei etwa 1.400 Punkten notiert, zähle er heute rund 50.000. Das sei ein Plus von rund 3.500 Prozent. Dabei habe sich der Aktienmarkt nahezu deckungsgleich mit dem US-Bilanzdefizit beim Handel mit Mexiko entwickelt. Eine Ausweitung des Defizits, was unter dem Strich einer wertmäßigen Zunahme der Ausfuhren Mexikos in die USA entspreche, sei an Mexikos Börse mit steigenden Notierungen honoriert worden, ein Rückgang mit fallenden Kursen.



Das NAFTA, so die Einschätzung von Experten, gleiche einem gigantischen Konjunkturprogramm für Mexikos Wirtschaft mit entsprechenden Auswirkungen auf die Börse in Mexiko-Stadt. Deswegen sei die Befürchtung von Skeptikern nachvollziehbar, die im Falle eines Aus für das NAFTA mit einem langen und nachhaltigen Kursrückgang, mit einem Bärenmarkt, am mexikanischen Aktienmarkt rechnen würden. Und nach dem frostigen Telefonat Ende Februar sei ein solches Szenario auch ein Stück weit wahrscheinlicher geworden. (Ausgabe April 2018) (04.04.2018/ac/a/m)





