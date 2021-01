Bonn (www.aktiencheck.de) - Mexiko ist nicht nur bei Touristen ein gefragtes Ziel, auch Aktienanleger haben das Land zu Jahresbeginn wiederentdeckt, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



In den ersten elf Handelstagen habe der Leitindex S&P/BMV IPC rund fünf Prozent zugelegt. Der Index habe dabei von der robusten Wertentwicklung zyklischer Titel aus der Finanzindustrie und aus dem Energiesektor profitiert, denen die steilere Zinskurve beziehungsweise die steigenden Ölpreise zugutekämen. Zudem hätten Daten zur Industrieproduktion in Mexiko positiv überrascht und würden auf eine ausgeprägte Widerstandsfähigkeit der Verarbeitenden Industrie hindeuten.



Der Aufwärtstrend des Mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar seit vergangenem Frühjahr halte die Inflation in Mexiko im Zaum. Deshalb sähen Analysten Chancen für zwei bis drei Leitzinssenkungen der mexikanischen Notenbank, die die Wirtschaft weiterhin stützen dürften. Obgleich an den Märkten schon einiges an Optimismus eingepreist sei, könnte der mexikanische Aktienmarkt somit weiteres Potenzial besitzen. (20.01.2021/ac/a/m)





