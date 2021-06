"Haben 2020 bei einem Konzernumsatz von 402,7 Mio. Euro ein zufriedenstellendes bereinigtes EBITDA von 34,3 Mio. Euro erwirtschaftet"

anleihencheck.de: Oft wird "das risikoaverse Geschäftsmodell" Ihres Unternehmens hervorgehoben. Was bedeutet das konkret? Welche Vorteile ergeben sich daraus für Anleger?



"Seit unserer Unternehmensgründung in 2006 erwirtschaften wir in allen Marktphasen durchgehend Gewinne."

Carlos Leite: Wie Sie zuvor schon richtig festgestellt haben, erwirtschaften wir seit unserer Unternehmensgründung in 2006 in allen Marktphasen durchgehend Gewinne. Dashaben wir unserem risikoaversen Geschäftsmodell zu verdanken. Konkret bedeutet dies, dass wir im Handelsbereich ein Geschäft nur dann durchführen, wenn sowohl Käufer als auch Verkäufer für die entsprechende Ware mit ausverhandelten Konditionen bereits feststehen. In der Produktion werden wir erst bei festen Kundenaufträgen aktiv und beschaffen auch erst dann die erforderlichen Vormaterialien. Durch diesen risikoaversen Ansatz sind wir in der Lage, uns von den Preisentwicklungen der Rohstoffmärkte nahezu vollständig zu entkoppeln und in beiden Bereichen gut kalkulierbare Margen zu erzielen.



anleihencheck.de: Die Metalcorp Group plant durch die Emission einer neuen Anleihe die Aufnahme von bis zu 250 Mio. Euro. Warum haben Sie sich erneut für den Weg der Fremdkapitalfinanzierung entschieden?



"Wir wollen das Instrument der Anleihe als festen Baustein in unserem Finanzierungsmix weiterhin nutzen."

Carlos Leite: Unser Zugang zum Kapitalmarkt über Anleihen hat sich seit 2013 nachhaltig bewährt. Wir haben uns in dieser Zeit als sehr zuverlässiger Emittent etabliert und unsere Investorenbasis innerhalb Europas kontinuierlich ausgebaut. Aufgrund unseres starken Track-Records war es für uns schnell klar, dass wir das Instrument der Anleihe als festen Baustein in unserem Finanzierungsmix auch weiterhin nutzen werden.



anleihencheck.de: Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG haben die 7,00%-Anleihe 2017/22 (ISIN NO0010795701/ WKN A19JEV) der Metalcorp Group S.A. als "äußerst attraktiv " mit der bestmöglichen Note von fünf Sternen bewertet. Ist die neue Anleihe 2021/2026 (ISIN DE000A3KRAP3/ WKN A3KRAP) Ihrer Meinung nach ein ähnlich attraktives Investment? Wenn ja, warum?



Carlos Leite: Ja, davon sind wir absolut überzeugt. Wir bieten sowohl unseren bestehenden als auch potenziell neuen Anleihe-Investoren eine renditestarke Anlagemöglichkeit. Die Anleihebedingungen haben sich wesentlich verbessert, da die erstmalige Besicherung hinzu gekommen ist. Zudem wurden uns von S&P ein langfristiges Unternehmensrating von "B " mit positivem Ausblick und ein Emissionsrating von "B" erteilt.



anleihencheck.de: Können Sie den Investoren bitte kurz erklären, wie Sie den Emissionserlös konkret verwenden möchten?



Carlos Leite: Im Fokus steht die Refinanzierung unserer beiden bestehenden Anleihen im Gesamtvolumen von 210 Mio. Euro. Alle darüber hinaus gehenden, zufließenden Mittel werden wir als Liquiditätsreserven und zur Unterstützung unseres weiteren Unternehmenswachstums nutzen - sei es durch organische oder akquisitorische Wachstumschancen.



anleihencheck.de: Die jährliche feste Verzinsung der neuen Anleihe in einer Spanne von 6,25% bis 6,75% ist im aktuellen Niedrigzinsumfeld sehr attraktiv. Welche Sicherheit bieten sie für Anleger?



"100% der Aktien an der Metalcorp Group S.A. werden an einen Sicherheitentreuhänder verpfändet"

Carlos Leite: 100% der Aktien an unserem Unternehmen werden an einen Sicherheitentreuhänder verpfändet, der die verpfändeten Aktien sowohl für die Inhaber der neuen Anleihe als auch für die Inhaber der beiden bestehenden Anleihen hält. Denn die verpfändeten Aktien dienen auch als Sicherheit für unsere zwei Altanleihen, bis sie vollständig zurückgezahlt sind.



anleihencheck.de: Vielen Dank für das Interview, Herr Leite. (16.06.2021/ac/a/m)



Hinweis: Den Wertpapierprospekt zur neuen Metalcorp-Anleihe 2021/26 können Sie hier einsehen.





