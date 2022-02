XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

199,34 EUR -1,80% (07.02.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

224,91 USD -5,14% (07.02.2022, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (08.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der langjährige Aufsichtsrat Peter Thiel werde Meta Platforms nach dessen Hauptversammlung im Mai verlassen. Das berichte Bloomberg am Montagabend. Thiel sei als einer der ersten großen Kapitalgeber seit 2005 bei Meta Platforms an Bord und ein enger Berater und Vertrauter von Mark Zuckerberg gewesen. Zukünftig wolle sich Thiel aber stärker in der US-Politik engagieren.Peter Thiel sei kein Unbekannter an der Wall Street: Abgesehen von seinem frühen Einstieg bei Meta Platforms (500.000 USD für 7% der Anteile), habe der schwerreiche Tech-Investor Millionen mit PayPal und Palantir verdient. Wie Bloomberg am Montagabend mit Verweis auf eine mit der Sache vertrauten Person berichtet habe, wolle sich Thiel zukünftig stärker in die Politik einbringen und die politische Agenda des früheren US-Präsidenten Donald Trump im kommenden Jahr unterstützen."Er glaubt, dass die republikanische Partei die Trump-Agenda voranbringen kann und er will sie unterstützen so gut er kann", zitiert Bloomberg eine namentlich nicht genannte Quelle. Mit seinem Rückzug wolle Thiel verhindern, dass Meta Platforms unter seinen politischen Aktivitäten leide, heiße es.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:195,84 EUR -0,34% (08.02.2022, 08:42)