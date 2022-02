Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

207,55 EUR +0,22% (07.02.2022, 11:36)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

207,60 EUR +2,27% (07.02.2022, 11:22)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

237,09 USD -0,28% (04.02.2022, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (07.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Aktie der Facebook-Muttergesellschaft sei in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck gekommen. Solle man den Rücksetzer kaufen? Jim Cramer von CNBC habe am Donnerstag sein langfristiges Vertrauen in die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms bekräftigt, habe jedoch gesagt, dass Investoren, die von dem Kurssturz der Aktie nach dem Gewinn profitieren wollten, Geduld haben sollten."Ich sage, dass Meta-Facebook ein Kauf sein wird, weil die Verkäufer irgendwann erschöpft sind... und das wird nicht anders sein als die letzten drei Male, als ich sagte, ich solle kaufen und alle lachten", habe der "Mad Money"-Moderator gesagt. "Wir sind vielleicht noch nicht am Ziel, aber wir sind verdammt nah dran. Lasst sie die Aktie noch ein weiteres Mal ruinieren. Das wird Ihre Chance sein", so Cramer weiter.Cramer habe gesagt, dass die Quartalsergebnisse und Prognosen von Meta Platforms definitiv enttäuschend seien. "Nimmt man alles zusammen, kann man den Verkauf der Aktie rechtfertigen, vielleicht sogar mit einem Rückgang von 15 Prozent", habe Cramer eingeräumt. Aber ein Rückgang von 26% sei übertrieben, "weil Facebook tatsächlich Gewinne erzielt". Im Moment zahle man nur das 18-fache für diese tatsächlichen Erträge, was deutlich unter dem Durchschnittswert des S&P 500 liege."Ich sage Ihnen nicht, dass Sie Meta-Facebook [am Freitag] kaufen sollen. Noch nicht", habe Cramer gesagt. "Wenn man einen emotionalen Markt hat ... wird der Verkauf nicht wie ein normaler Verkauf sein. Er wird wütend. Es ist chaotisch. Es ist besonders irrational. Es wird nicht unbedingt an einem Tag vorbei sein", habe er hinzugefügt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: