Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

286,45 EUR +1,65% (07.12.2021, 15:13)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

286,70 EUR +2,78% (07.12.2021, 14:58)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

317,87 USD +3,59% (06.12.2021, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (07.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) weiterhin zu kaufen.Auf der jährlich stattfindenden Entwicklerkonferenz "Connect" sei diesen Jahr bekannt gegeben worden, dass Facebook von nun an den Namen Meta Platforms tragen solle. So wolle man den Konzern selbst gezielt von der gleichnamigen Social Media-Plattform unterscheiden und das Hauptaugenmerk, auf dessen Zukunftspläne richten: Der Fokus richte sich dabei ganz klar auf das Metaverse, welches oftmals mit einer Art virtuellen Welt verglichen werde. Mit Hilfe von Virtual- und Augmented Reality solle ermöglicht werden, dass Nutzer eigene Avatare oder Hologramme durch digitale Welten steuern könnten. Im Zuge dessen würden ab sofort auch die Geschäftssegmente neu defniert. Aus der Werbesparte "Advertising" werde "Family of Apps" und unter "Facebook Reality Labs" sollten Einnahmen im Zusammenhang mit Hardware, Software sowie Augmented- und Virtual-Reality zusammengefasst werden. Des Weiteren solle auch die Marke Oculus mit der Zeit aufgegeben und durch Meta ersetzt werden.In naher Zukunft werde jedoch nach wie vor das Werbegeschäft der Haupttreiber bleiben. Im letzten Quartal habe der Umsatz in dieser Sparte mit USD 28,28 Mrd. rund 33% über dem Vorjahreswert gelegen. Die Sparte "Other", zu welcher bereits Projekte im Bereich Augmented Reality zählen würden (Stichwort: "Oculus"), habe um satte 195% zugelegt. Daraus habe sich ein Gesamtumsatz von USD 29,01 Mrd. ergeben, womit man dieses Mal knapp unter den Analystenschätzungen gelegen habe (Konsens: USD 29,57 Mrd.). Der Gewinn pro Aktie habe mit USD 3,22 rund 19% über dem Vorjahreswert und damit marginal über den Erwartungen der Analysten (USD 3,20) gelegen.Die Anzahl der täglich aktiven User sei im Vergleich zum Vorjahr im September um 6,0% auf 1,93 Mrd. gestiegen (Konsens: 1,93 Mrd. User). Die Anzahl der monatlich auf Facebook eingeloggten Personen habe mit 2,91 Mrd. (+6,2%) leicht unter den Markterwartungen gelegen (2,98 Mrd. User). Der durchschnittliche Umsatz pro User (ARPU) sei im Jahresvergleich knapp 27% auf USD 10,00 gestiegen, was in etwa den prognostizierten USD 10,06 entsprochen habe.Politischer Druck: Das in den USA parteienübergreifende Ziel, die Marktmacht von Big-Tech einzuschränken, sei mit der Ernennung von Lina Khan an der Spitze der mächtigen US-Wettbewerbsbehörde FTC unterstrichen worden. Zudem habe der US-Kongress eine ganze Serie von Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht, welche bedeutende Änderungen des US-Kartellgesetzes darstellen würden. Aber auch in Europa gerate der Konzern immer stärker ins Visier der Wettbewerbshüter: So hätten die irischen Datenschützer DPC aufgrund der Verstöße gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung gegen den Messengerdienst WhatsApp eine deutliche Strafe verhängt. Wegen fehlender Transparenz bei der Weitergabe von persönlichen Daten solle die Facebook-Tochter EUR 225 Mio. zahlen. Die Aufsichtsbehörde habe den Messengerdienst außerdem angewiesen, seine Datenverarbeitung zu verändern.Aber damit nicht genug - auch die britische Wettbewerbsaufsicht CMA sei zuletzt aktiv geworden und habe Meta gefordert den Kauf der GIF-Plattform Giphy wieder rückgängig zu machen. Die Behörde habe erklärt, der im vergangenen Jahr angekündigte Kauf des Start-up schade den Nutzern sozialer Netzwerke, indem er den Wettbewerb im Bereich animierter Bilder ersticke. Aber nicht nur die Behörden einzelner Länder machen mobil, nein, auch vonseiten der EU scheinen härtere Zeiten für die großen US-Techkonzerne angebrochen zu sein, so der Analyst der RBI.Der Ausblick für das vierte Quartal sei abermals vorsichtiger ausgefallen. Speziell Änderungen bei Apples neuer Software, iOs 14, welche Usern erlaube gezielte Werbeausstrahlungen in Apps zu unterbinden, werde als Gegenwind hervorgehoben. Prognostiziert würden nun Erlöse im Bereich zwischen USD 31,5 Mrd. und USD 34 Mrd. im vierten Quartal. Für das Jahr 2022 gebe es vonseiten des Unternehmens noch keine konkreten Prognosen, generell sei aber mit einer Abflachung des Umsatzwachstums und einem Kostenanstieg zu rechnen, woraus sich geringere operative Margen ergeben würden.Mit der Umbenennung von Facebook auf Meta strebe der Internetkonzern eine Neuausrichtung mit Fokus auf das derzeit heißdiskutierte Metaverse an. Obwohl auch bereits ab dem nächsten Quartal die Segmente neu definiert würden, würden in naher Zukunft nach wie vor die Werbeeinnahmen die treibende Kraft bleiben. Im letzten Quartal hätten sich die veröffentlichten Zahlen allesamt im Bereich der Erwartungen bewegt, welche unter Berücksichtigung des Basiseffekts durchaus ambitioniert gewesen seien. Nicht unerwähnt an dieser Stelle solle auch der schärfere politische Gegenwind bleiben. Auch Facebook werde sich diesbezüglich mit deutlich härteren Auflagen auseinandersetzen müssen, allerdings dürfte es noch etwas dauern, bis endgültige Gesetzespakete verabschiedet und schlussendlich auch exekutiert würden. Für das nächste Jahr gebe es noch keine konkreten Prognosen, jedoch erwarte man steigende Kosten gepaart mit abflachendem Umsatzwachstum.Nichtsdestotrotz sieht Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, ob der gemäßigteren Bewertung im Peer Group Vergleich nach wie vor Potenzial, weshalb er seine bisherige "Kauf"-Empfehlung für die Meta Platforms-Aktie bestätigt. In Anbetracht der für das kommende Jahr leicht geringer erwarteten Wachstumsdynamik senke der Analyst aber sein Kursziel von USD 390 auf USD 350. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensusschätzungen sowie eigenen Schätzungen. (Analyse vom 07.12.2021)