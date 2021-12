Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

303,30 EUR -0,85% (29.12.2021, 15:57)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

304,80 EUR -0,96% (29.12.2021, 15:43)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

345,14 USD -0,31% (29.12.2021, 15:44)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (29.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Umbenennung von Facebook sowie der Fokus auf das Metaverse hätten für neue Zukunftsfantasie beim Social-Media-Konzern gesorgt und die Tech-Aktie kräftig angetrieben. Neue Daten rund um die VR-Brille Oculus Rift würden jetzt die nächsten positiven Impulse liefern.Seit Wochenanfang habe die Meta Platforms-Aktie weitere 3,3 Prozent zulegen können. Der Grund: Laut den Analysten der KeyBanc seien die VR-Headsets der Tochter Oculus ein regelrechter Verkaufsschlager im Weihnachtsgeschäft gewesen.Denn vor dem 24. Dezember habe die Oculus-App nur in den USA unter den Top 10 Unterhaltungs-Apps des iOS-App-Stores rangiert. Nach dem ersten Weihnachtsfeiertag sei die Oculus-App jedoch in 14 Ländern in die Top 5 der Unterhaltungs-Kategorie gesprungen und sei in den USA sogar die Nummer 1 unter allen Apps geworden.Ein klarer Hinweis, dass die Verbraucher das Thema Metaverse positiv annehmen würden. Die Erlöse in Höhe von 100 Millionen Dollar, die Meta im vergangenen Jahr mit den Verkäufen seines VR-Headsets Oculus Quest umgesetzt habe, dürften daher dieses Jahr deutlich übertroffen werden. Und der Social-Media-Konzern wolle künftig neben den Verkaufserlösen auch mit Werbung und Abo-Gebühren innerhalb des Oculus-Ökosystems Geld verdienen.DER AKTIONÄR sehe sich angesichts dieser Aussichten in seiner bullishen Einschätzung gegenüber der Meta Platforms-Aktie bestärkt.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link