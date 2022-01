Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (25.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Social-Media-Konzern baue derzeit die Infrastruktur für die neue Digitalwelt Metaverse und strebe bereits 2030 eine Milliarde Metaverse-Nutzer an. Viele Investoren und Technikbegeisterte würden im Metaverse "das nächste große Ding" sehen. Es gebe allerdings auch Skeptiker, die davon ausgehen würden, dass das Projekt floppen werde.Die Kritiker würden dabei insbesondere auf das virtuelle Spiel Second Life verweisen - von dem heutzutage kaum noch jemand spreche, weil es auf keine ausreichende Nachfrage bei Nutzern gestoßen sei. Aus Sicht des "Aktionärs"vergleiche man hier aber Äpfel mit Birnen. Die Technologie im Bereich Virtual Reality sei massiv weiterentwickelt worden. Im Gegensatz zu Second Life werde man im Metaverse seinen Avatar nicht wie in einem 3D-Videospiel navigieren, sondern mithilfe des VR-Headsets selbst in die virtuelle Welt hineintauchen und alles live und fast real erleben könnten. Wie auch im echten Leben.Beispielsweise sollten künftig viele Massen-Events wie Konzerte oder Sportveranstaltungen im Metaverse stattfinden. Bereits jetzt biete die US-Basketballliga NBA in Zusammenarbeit mit Meta virtuelle Zuschauerplätze für die Teilnahme an einem echten Basketball-Spiel an. Das Basketballspiel werde hierbei in die VR-Brille Oculus Quest 2 gestreamt, wobei andere VR-Zuschauer dem Brillenträger als 3D-Avatare angezeigt würden. Vor wenigen Tagen habe ein CNBC-Reporter an so einem virtuellen Basketballspiel teilgenommen und danach von "sehr beeindruckenden Eindrücken" gesprochen. Interessant: Der Nutzer könne jederzeit mit anderen anwesenden Avataren in Kontakt treten und sich z.B. über das Spiel austauschen.Dass das Metaverse ein riesiges Potenzial habe, werde auch an zahlreichen aktuellen Studien deutlich. So würden die Marktforscher von Mordor Intelligence davon ausgehen, dass sich die Umsätze in diesem Zukunftsmarkt bereits 2024 gegenüber 2021 auf 297 Mrd. USD verzehnfachen würden.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Meta.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link