Kursziel

Meta Platforms-Aktie

(USD) Rating

Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 325,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 25.04.2022 225,00 Market perform BMO Capital Markets Daniel Salmon 22.04.2022 272,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 21.04.2022 265,00 Outperform JMP Securities Ronald Josey 19.04.2022 228,00 Neutral Rosenblatt Securities Barton Crockett 19.04.2022 300,00 Buy Citigroup Ronald Josey 19.04.2022 330,00 Buy Jefferies Brent Thill 18.04.2022 350,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 14.04.2022 315,00 Buy MKM Partners Rohit Kulkarni 14.04.2022 240,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 12.04.2022 300,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 05.04.2022 265,00 Buy Deutsche Bank Benjamin Black 10.03.2022 220,00 Neutral Arete Research Rocco Strauss 08.03.2022 240,00 Neutral Piper Sandler Thomas Champion 08.03.2022 325,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 02.03.2022 - Hold Erste Group Research Hans Engel 24.02.2022

Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

168,98 EUR -3,20% (26.04.2022, 17:10)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

169,90 EUR -0,57% (26.04.2022, 16:56)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

180,76 USD -3,33% (26.04.2022, 16:56)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos.



Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (26.04.2022/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 350,00 oder 220,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Meta Platforms Inc. wird am 27.04.2022 die Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Meta Platform-Aktie anbetrifft, hat Mark Mahaney, Analyst von Evercore ISI, den Titel in einer Aktienanalyse vom 14.04.2022 mit dem Votum "outperform" bewertet. Das Kursziel laute 350,00 USD. Mahaney habe Meta Platforms der "TAP Underperform"-Liste des Unternehmens hinzugefügt, bevor die Einnahmen der großkapitalisierten Internetgruppe erzielt worden seien, basierend auf seiner Ansicht, dass die Umsatzschätzungen für die erste Hälfte des Geschäftsjahres "zu aggressiv" seien.Der Analyst nenne Gegenwind im Devisenhandel, einen möglichen Rückgang der Ausgaben für Markenwerbung in Europa, eine bis dato begrenzte Monetarisierung von Reels, harte Konkurrenzen im zweiten Quartal und einen "langwierigen Zeitplan", bis ein Post-Privacy-Werbezuordnungsmodell vollständig implementiert sei, um diese Ansicht zu untermauern. Er sehe das Setup für die zweite Hälfte jedoch als attraktiv an und wäre ein Käufer mit längerfristigen Aussichten, da er einen kurzfristigen Rückzug beim EPS-Druck voraussage.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von Arete Research. Analyst Rocco Strauss hat den Titel in einer Analyse vom 08.03.2022 weiterhin mit dem Votum "neutral" eingestuft. Das Kursziel wurde von 381,00 auf 220,00 USD gesenkt. Der Analyst sehe Gegenwind für die Aktien durch härtere Vergleiche im ersten Halbjahr 2022, politische Unsicherheiten und Lieferkettenprobleme. Selbst wenn diese Probleme beiseitegeschoben würden, müsse Meta sowohl das Engagement als auch die Monetarisierung von Video-Assets in längerer Form steigern und das Metaversum schnell vom Konzept zum Massenmarkt bewegen, damit die Aktien höher steigen würden, so Strauss. Die Umsetzung der Metaverse-Vision bringe eine neue Reihe von Geschäftsrisiken mit sich und rechtfertige kurzfristige Vorsicht.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: