XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

134,60 EUR -2,07% (17.03.2021, 17:43)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

134,65 EUR -2,25% (17.03.2021, 18:36)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 57.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2019 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten. (17.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der Darmstädter Konzern erweitere seine Kapazitäten für Technologien in der Impfstoffherstellung. Am französischen Standort Molsheim investiere Merck 25 Mio. Euro in eine Anlage für Einweg-Verbrauchsmaterialien, die bei der maschinellen Herstellung von Corona-Impfstoffen und für andere Therapien gebraucht würden. Im Zuge dessen sollten dort mehr als 350 Arbeitsplätze entstehen, wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitgeteilt habe. Molsheim nahe Straßburg werde der erste Standort in Europa, an dem Merck diese Einweg-Plastikprodukte herstelle.Merck profitiere in seiner Sparte für Laborbedarf stark von der Forschung an Corona-Impfstoffen. Der Unternehmensbereich beliefere mehr als 50 Impfstoffentwickler weltweit und wirke an mehr als 35 Testlösungen und 20 Programmen zu Covid-19-Therapeutika mit.Merck sei in vielen Bereichen global hervorragend aufgestellt. Der Ausblick auf 2021 und die Wachstumschancen würden positiv stimmen. Die Merck-Aktie habe im Zuge der jüngsten Korrektur die 200-Tage-Linie erfolgreich bestätigen können. Dies sei ein positives Signal. "Der Aktionär" bleibe optimistisch, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: