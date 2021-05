XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

138,95 EUR +0,04% (12.05.2021, 11:51)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (12.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Das florierende Laborgeschäft sorge auch im ersten Quartal beim Darmstädter Konzern weiter für Rückenwind. Merck habe am Mittwoch zur Vorlage seiner endgültigen Zahlen die kürzlich angehobenen Jahresziele bestätigt. "Im ersten Quartal haben wir in einem herausfordernden Umfeld große Stärke bewiesen", habe die Anfang Mai angetretene neue Konzernchefin Belen Garijo gesagt.Die Laborsparte habe zum Jahresstart einmal mehr von der stark gestiegenen Nachfrage im Zusammenhang mit der Corona-Krise profitiert.Merck fliege immer etwas unter dem Radar der Anleger. Völlig zu Unrecht, denn die Darmstädter würden durch ein breites Portfolio an innovativen Produkten bestechen, die verschiedene Zukunftsmärkte adressieren würden. "Der Aktionär" bleibe für den deutschen Chemie- und Pharmakonzern auf lange Sicht ganz klar positiv gestimmt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Merck-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:138,80 EUR -0,11% (12.05.2021, 12:04)