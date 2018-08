Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

92,28 EUR +1,16% (07.08.2018, 09:42)



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (07.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Merck: Technische Gegenbewegung einplanen - AktienanalyseIn wenigen Tagen - am Donnerstag - präsentiert das Chemie- und Pharmaunternehmen Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) seine nächsten Quartalszahlen und wird diesmal angesichts der steigenden Kursnotierungen liefern müssen. Die letzten Quartale fielen nicht besonders erfreulich aus, der Aktienverlauf hat's aber in sich, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Merck habe erst vor Kurzem nach mehreren Anläufen sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten für rund 3,4 Milliarden Euro an den US-Konsumgüterriesen Procter & Gamble verkauft. Auf den Kurs der Aktie habe sich diese Nachricht aber kaum ausgewirkt, Investoren hätten sich zurückhaltend gezeigt. Doch das Wertpapier habe in den vergangenen Wochen wieder sukzessive zulegen und sich über die runde Hürde von 90,00 Euro hinwegsetzen können. Den ersten in der Analyse vom 19. April 2018 benannten Zielbereich habe das Papier erfolgreich abschließen können, nun gehe es darum, einen möglichen Trendwendepunkt zu bestimmen. Und dieser zeichne sich mithilfe der Charttechnik und dem Kursverlauf aus der aktuellen Woche mehr als ab.Im Grunde genommen könnten ab dem jetzigen Zeitpunkt größere Gewinnmitnahmen erfolgen, obwohl das Erreichen der Jahreshochs bei 94,28 Euro (=50% Fibo) noch ausstehe. Spätestens ab dieser Stelle müssten sich jedoch Investoren auf rückläufige Kursnotierungen in der Merck-Aktie einstellen.Sollte es nach Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag zu einer überschießenden Kaufwelle kommen, seien Kursgewinne kurzfristig bis in den Bereich von 97,00 Euro möglich. Aber erst oberhalb der runden Marke von 100,00 Euro dürften auf kurzfristiger Sicht die Jahreshochs aus 2015 und 2018 angesteuert werden. In jedem Fall ist das Stop-Niveau bei bestehenden Long-Positionen merklich nachzuziehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.08.2018)Börsenplätze Merck-Aktie:XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:91,94 EUR +0,48% (07.08.2018, 09:29)