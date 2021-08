Börsenplätze Merck-Aktie:



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (05.08.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma-Konzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der deutsche Konzern habe heute Früh seine Q2-Zahlen publiziert und seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 angehoben. Eine hohe Nachfrage nach seinen Produkten habe für ein zweistelliges Wachstum in allen drei Divisionen gesorgt. Der berichtete Konzernumsatz habe im Vergleich zum pandemiebedingt schwächeren Vorjahresquartal um 18,2% auf EUR 4,87 Mrd. zugelegt (Konsens: EUR 4,76 Mrd.). Das EBITDA pre (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereffekten sei um 46,7% auf EUR 1,58 Mrd. gestiegen und habe damit komfortabel über den Analystenschätzungen von EUR 1,46 Mrd. gelegen.Das Wachstum beim Umsatz im größten Segment Life Science habe im 2. Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal auf organischer Basis 28,2% betragen. Die Umsatzerlöse des Unternehmensbereichs Healthcare seien organisch um 23,6% gestiegen, das Onkologie-Geschäft habe dabei ein organisches Wachstum von starken 49,0% erzielen können. Die Umsatzerlöse des Unternehmensbereichs Electronics hätten sich gegenüber dem Vorjahresquartal organisch um 10,3% erhöht.Insgesamt prognostiziere das Unternehmen nunmehr Umsatzerlöse im Bereich von EUR 18,8 Mrd. bis EUR 19,7 Mrd., bislang habe Merck KGaA mit Umsatzerlösen zwischen EUR 18,5 Mrd. und EUR 19,5 Mrd. gerechnet. Für das EBITDA pre im Geschäftsjahr 2021 erhöhe das Unternehmen die Prognose ebenfalls und rechne nunmehr, basierend auf einem um den Auflösungsbetrag der Rückstellung aus dem Patentrechtsstreit mit Biogen bereinigten EBITDA pre des Jahres 2020 von EUR 4,84 Mrd., mit einem organischen Anstieg zwischen 21% und 25%. Bislang habe Merck einen Zuwachs von 16% bis 20% erwartet.Die letzte Empfehlung für die Merck-Aktie lautete "Halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.08.2021)3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity