Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

160,30 EUR -4,64% (12.05.2022, 17:20)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

160,25 EUR -5,49% (12.05.2022, 17:05)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 60.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2021 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 19,7 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (12.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern könne sich trotz nachlassender Konjunktur weiterhin auf seine wichtigsten Wachstumstreiber verlassen. Konzernerlös und Gewinn hätten zum Jahresauftakt weiter zugelegt, wie Merck am Donnerstag mitgeteilt habe. Dabei habe das Laborgeschäft erneut ein Rekordquartal verzeichnet. Und auch in der Pharmasparte und im Geschäft mit der Halbleiterindustrie seien die Erlöse gewachsen. Merck sei "vielversprechend" ins Jahr gestartet, habe Konzernchefin Belen Garijo laut Mitteilung anlässlich der Zahlenvorlage gesagt.Die Jahresziele sehe Merck - wie viele andere Unternehmen derzeit auch - angesichts der aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage mit großer Unsicherheit behaftet. Insbesondere der Anstieg der Energie- und Rohmaterialpreise habe sich nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs weiter beschleunigt.Für neuen Schwung hätten die Zahlen bei Merck aber nicht sorgen können. Die Aktie gebe am Donnerstag deutlich nach und notiere nur noch knapp über dem Anfang März bei 159,05 Euro markierten Jahrestief. Dieses gelte es nun unbedingt zu verteidigen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: