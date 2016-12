Aktien: leicht übergewichten - Anleihen: Risiken niedrig halten



An den Aktienmärkten sei der Dezember voraussichtlich der beste Börsenmonat des zu Ende gehenden Jahres gewesen. So hätten eine Reihe von Indices, allen voran das US-Leitbarometer S&P 500, neue Allzeithochs markiert. In Europa sei es noch ein Stück bis dahin, aber auch hier gelangen DAX & Co. der Ausbruch aus monatelangen Seitwärtstrends. "Treiber dieser Entwicklung war die Kombination aus überzeugenden Fundamentaldaten, der klaren Ansage der EZB und charttechnischen Kaufsignalen", erläutere Greil. Von fundamentaler Seite werde in der bevorstehenden Bilanzsaison wichtig, dass die Ausblicke der Firmen auf das Jahr 2017 positiv ausfallen würden. Die Anzeichen dafür seien gut, die Gewinnprognosen der Analysten würden bereits leicht anziehen.



Während die Aktienmärkte steigen würden, seien die Rentenmärkte im Dezember spürbar unter Druck gekommen. Daran hätten weder die aus Marktsicht negativ zu wertende Ablehnung der Senatsreform in Italien noch die beiden wichtigen Notenbanksitzungen kurz vor Weihnachten etwas ändern können. Die Renditen seien beiderseits des Atlantiks gestiegen. Dabei sei der Aufwärtsdruck in den USA deutlich stärker als im Euroland gewesen.



Auf der Rentenseite empfehle Merck Finck weiterhin, die Risiken niedrig zu halten. "Sprich Anleihen generell unterzugewichten, kurze bis maximal mittlere Laufzeiten zu bevorzugen und einen breiten Mix aus inflationsgeschützten Euroland- und US-Staatsanleihen, Euro-Unternehmensanleihen guter Bonität inklusive solcher von Banken, US-Hochzinspapieren sowie Schwellenländeranleihen im Portfolio zu halten", so Greil.



Mit der Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen USA und Euroland sei mehr Kapital nach Amerika geflossen, was den US-Dollar zum Euro so stark gemacht habe wie seit 14 Jahren nicht mehr. Merck Finck erwarte aber weiterhin eine Bandbreite von 1,00 bis 1,15. Zugleich hätten die meisten Rohstoffwährungen weiter zugelegt, was nicht zuletzt an der beschlossenen OPEC-Förderkürzung gelegen habe. Dagegen sei der Goldpreis angesichts steigender Realzinsen und wegen des gleichzeitig zur Stärke tendierenden US-Dollars unter Druck gekommen. (22.12.2016/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf anhaltend positive Konjunkturdaten, Klarheit seitens der EZB in Sachen Anleihekäufe und positiven charttechnischen Signalen hat Merck Finck die Gewichtung von Aktien von neutral auf leicht übergewichten angehoben, so die Analysten von Merck Finck Privatbankiers."Wir sehen sowohl Europa und Japan als auch die USA positiver. Zugleich haben wir angesichts des Kursrisikos auf der Rentenseite unsere Anleihebestände etwas reduziert und auch Liquidität zugunsten von Aktien abgebaut", sage Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers im Marktkompass Januar 2017.Auf Seiten der Makrodaten würden viele Frühindikatoren auf ein dynamischeres Wachstum als erwartet hindeuten. Das gelte nicht nur für Europa, sondern auch für die USA und andere Regionen. Die EZB habe mit ihrer geschickt kommunizierten Reduzierung der Anleihekäufe ab April 2017 bei gleichzeitiger Verlängerung des Programms bis mindestens Ende des kommenden Jahres deutlich gemacht: Sie werde das ganze neue Jahr über Geld in die Märkte pumpen. Erneute Diskussionen vor dem nächsten Sommer über mögliche weitere Reduzierungen der Geldspritzen seien damit unwahrscheinlich geworden.