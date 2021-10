Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

69,94 EUR +0,36% (11.10.2021, 16:17)



XETRA-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

69,80 EUR -0,39% (11.10.2021, 15:59)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

80,79 USD +0,20% (11.10.2021, 16:05)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete.



Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (11.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) unter die Lupe.Merck & Co und sein Partner Ridgeback möchten ihr Corona-Medikament in den USA mit einer Notfallzulassung schnell zum Einsatz bringen. Die Unternehmen hätten einen entsprechenden Antrag für ihr Medikament Molnupiravir bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eingereicht, hätten sie am Montag bekannt gegeben.Damit könnten die Tabletten zur ersten oral verabreichten Arznei zur Behandlung von Covid-19 werden. Das Medikament solle bei Erwachsenen mit einer leichten bis mittelschweren Covid-19-Erkrankung zum Einsatz kommen, denen schwere Symptome oder auch ein Krankenhausaufenthalt drohen würden. Die Arznei solle das Risiko einer Krankenhauseinweisung oder eines Todes der Patienten um etwa die Hälfte senken.Merck & Co habe Studiendaten zu dem Medikament Anfang Oktober präsentiert, woraufhin der Aktienkurs stark gestiegen sei. Die Kurse von Herstellern von Corona-Impfstoffen seien im Gegenzug unter Druck geraten.Merck & Co gebe Gas und wolle schnellstmöglich Zulassungen für das Corona-Medikament erringen. Die Börse habe im Zuge der positiven Daten allerdings schon einiges eingepreist. Daher agiere DER AKTIONÄR mit einem Kauflimit. Dieses liegt bei 66,00 Euro, so Michel Doepke. (Analyse vom 11.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck & Co-Aktie: