Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

69,41 EUR -5,62% (26.11.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

70,27 EUR -4,58% (26.11.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

79,16 USD -3,79% (26.11.2021, 19:10)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete.



Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (27.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) unter die Lupe.Merck & Co habe am Freitag ein Update zur Wirksamkeit seiner Corona-Pille Molnupiravir veröffentlicht. Die schlechte Nachricht: Die neuesten Studienergebnisse hätten gezeigt, dass die Pille das Risiko eines Krankenhausaufenthaltens oder gar des Todes bei Erwachsenen mit leichter bis mittelschwerer Corona-Erkrankung deutlich weniger senke als bisher angenommen. Laut neuen Ergebnissen senke Molnupiravir das Risiko nur um 30%. Bisher habe der US-Konzern mit einer Wirksamkeit von 48% gerechnet.Mitarbeiter der US-Arzneimittelbehörde FDA hätten die Pille laut der Nachrichtenagentur Bloomberg trotzdem als wirksames Mittel für Personen mit erhöhtem Risiko für eine schwere Corona-Erkrankung bezeichnet. Die neuen Daten sollten in einem FDA-Meeting in der kommenden Woche thematisiert werden. Die Behörde wolle dann entscheiden, ob die Corona-Pille Molnupiravir eine Notfallzulassung erhalte.Als Grund für die geringere Wirksamkeit habe das Unternehmen angegeben, dass inzwischen die Ergebnisse aller 1.408 Studienteilnehmer ausgewertet worden seien. Zuvor seien es mit 762 Datensätzen nur etwas mehr als die Hälfte gewesen.An der Börse sei die Merck & Co-Aktie nach der Pressemitteilung unter Druck geraten. Zum Handelsschluss sei ein Minus von 3,8% auf 79,16 USD zu Buche gestanden. Damit sei die Merck & Co-Aktie unter die 50-Tage-Linie bei 80,62 USD gefallen, habe sich auf Schlusskursbasis aber über dem GD100 bei 78,54 USD behaupten können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck & Co-Aktie: