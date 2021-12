Börsenplätze Merck & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

66,76 EUR +1,15% (01.12.2021, 19:36)



XETRA-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

67,55 EUR +3,00% (01.12.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

76,13 USD +1,63% (01.12.2021, 19:22)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete.



Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (01.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) unter die Lupe.Die Aktie von Merck & Co könne am heutigen Mittwoch kräftig zulegen. Das Papier gewinne gut zwei Prozent. Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA habe eine Notfallzulassung für ein Corona-Medikament des US-Pharmakonzerns Merck & Co empfohlen.Dafür hätten sich die Mitglieder des Gremiums am Dienstag nach stundenlanger Diskussion per Abstimmung ausgesprochen. Das Abstimmungsergebnis sei für die FDA nicht bindend, meist folge die Behörde aber der Einschätzung der Berater. Eine Notfallzulassung der FDA könnte nun innerhalb weniger Tage folgen.Merck habe vor einigen Wochen mitgeteilt, dass das als Tablette verabreichte Medikament nach einer klinischen Studie bei Risiko-Patienten die Wahrscheinlichkeit sehr schwerer Verläufe deutlich reduziere. In der Studie hätten Corona-Patienten mit milden bis moderaten Symptomen, die mit einem Placebo behandelt worden seien, in 14,1 Prozent der Fälle innerhalb von 29 Tagen ins Krankenhaus gemusst oder seien gestorben. In der Patienten-Gruppe, die mit dem Molnupiravir benannten Medikament behandelt worden sei, seien es mit 7,3 Prozent nur etwa halb so viele gewesen.Die Zahlen würden auf einer Auswertung der Daten von 775 Corona-Patienten basieren. Alle Probanden hätten mindestens einen Risikofaktor aufgewiesen, der einen schweren Verlauf wahrscheinlich mache. In der Testgruppe, die das Merck-Medikament erhalten habe, habe es im Studienzeitraum keine Todesfälle gegeben, habe das Unternehmen mitgeteilt. Dagegen seien acht Menschen gestorben, die das Placebo erhalten hätten.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. Ein Stopp bei 52,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 01.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link