Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (15.12.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Die Division Life Sciences habe im dritten Quartal 2021 mit 17,7% auf EUR 2,2 Mrd. den stärksten Umsatzanstieg vermelden können. Das Unternehmen habe dabei abermals von einem enormen Umsatz-Momentum bei Process Solutions (Produkte und Dienstleistungen für die Wertschöpfungskette der Arzneimittelherstellung) profitiert, welche bedingt durch COVID-19 einen Nachfrageschub erlebt hätten. Electronics habe um 12,1% wachsen können, der Healthcare-Bereich immerhin um 5,1%.Das Geschäft mit neuartigen Behandlungen für Krebs- und Immunerkrankungen wolle das Management kräftig ausbauen. Neue Behandlungsmethoden bei Multipler Sklerose, Kopf- und Halstumoren und kleinzelligem Bronchialkarzinom stünden dabei im Fokus und versprächen ein großes Potenzial. Entsprechende Studien würden bereits laufen.Merck KGaA besteche durch eine relativ gute Positionierung im Sektorvergleich (Gesundheit), was Produktsicherheit und Qualität betreffe. Dies spiele im Pharmasektor eine sehr wichtige Rolle: Rückrufe von Medikamenten oder Produktionsprobleme könnten für Patienten äußerst unangenehme Folgen haben. Im Zuge der im November 2020 präsentierten Nachhaltigkeitsstrategie habe sich der Konzern außerdem dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu wirtschaften und den Ressourcenverbrauch zu verringern.Der Ausblick sei indessen angehoben worden. Der Umsatz solle auf EUR 19,30 Mrd. bis EUR 19,85 Mrd. wachsen (zuvor: EUR 18,80 Mrd. bis EUR 19,70 Mrd.). Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) solle nun zwischen EUR 6,0 Mrd. und EUR 6,3 Mrd. zum Erliegen kommen (Zuvor: EUR 5,6 Mrd. bis EUR 6,0 Mrd.). Die Prognoseerhöhung sei nach Ansicht der Analysten der RBI nicht nur der Corona-Pandemie, sondern dem guten Life-Science-Geschäft zu verdanken.Die Zusammenarbeit mit der US-Datenanalysefirma Palantir sei ausgeweitet worden. Eine neue Partnerschaft solle die Datenanalyse in der Halbleiterherstellung optimieren, die ja derzeit unter massiven Engpässen leide. Das Ziel sei es, den Chipmangel zu lösen und die Qualität und Effizient der Lieferketten zu verbessern.Merck KGaA habe durchwegs solide Zahlen zum dritten Quartal 2021 berichten können. Auch der Ausblick auf das Gesamtjahr sei angehoben worden. Eine gut gefüllte Pipeline und die vielversprechende Kooperation mit Palantir würden das Gesamtbild abrunden. Auf Basis des neuen Kurszieles der Analysten der RBI von EUR 228 reflektiere die Aktie beim KGV zwar beträchtliche Prämien für 2022e und 2023e (rund 70%) gegenüber seiner Peer Group, allerdings sehe das Bild sowohl bei EV/Sales als auch bei EV/EBIT für diese Zeiträume ziemlich konträr aus. Hier handle Merck KGaA zu einem Discount (60% bzw. 30%) gegenüber seinen Vergleichsunternehmen in der Branche. Die Aktie sei zuletzt abermals auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen.Angesichts der guten Fundamentaldaten und des mehr als doppelt so hohen vom Konsens erwarteten durchschnittlichen Wachstums beim Gewinn je Aktie (CAGR 2020 bis 2023e) von 13,7% vs. 6,4% seiner Vergleichsgruppe sähen die Analysten der RBI die Aktie dennoch relativ gut unterstützt.Folgegemäß bestätigen wir unsere "halten"-Empfehlung für die Merck-Aktie, so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 15.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: