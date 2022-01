XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

188,10 EUR -0,08% (27.01.2022, 09:04)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (28.01.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Merck-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie am 30. Dezember 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 231,50 EUR geführt. Dort habe eine größere Konsolidierung eingesetzt. Im gestrigen Handel sei der Wert auf ein Tief bei 184,30 EUR zurückgefallen. Damit habe er sich stark einer Unterstützung bei 181,70 EUR und einer alten oberen Pullbacklinie angenähert. Nach diesem Tief habe sich der Wert etwas erholt. Es sei zu einer bullischen Tageskerze gekommen. Allerdings notiere er erstmals seit Juni 2020 unter dem EMA 200.AusblickDie Aktie der Merck KGaA notiere nahe an einem wichtigen Unterstützungsbereich und habe damit die Chance, die Konsolidierung der letzten Wochen zu beenden. Steige die Aktie über den EMA 200 bei 188,50 EUR an, dann bestünde die Chance auf eine Erholung bis ca. 200,00 EUR oder sogar 207,50 EUR. Bei einem Ausbruch über 207,50 EUR wäre sogar ein Anstieg an das Allzeithoch möglich. Sollte der Wert allerdings stabil unter 181,70 EUR abfallen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 171,00 EUR und sogar 150,10 EUR drohen. (Analyse vom 28.01.2022)Börsenplätze Merck-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:187,50 EUR -0,61% (28.01.2022, 09:18)