Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (08.07.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie testet obere Grenze des Aufwärtstrendkanals - AktiennewsDie Aktie von Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) legt am Donnerstag um 0,21% auf 169,45 Euro zu und testet das gestern ausgebildete Allzeithoch, so die Experten von XTB.Seit dem Tief vom 17. Juni sei der Kurs um rund 13% gestiegen und nachdem die Aufwärtsbewegung in dieser Woche an Dynamik gewonnen habe, sei die obere Grenze des Trendkanals erreicht worden. Einige Händler könnten sich an diesem Widerstand zu Gewinnmitnahmen entschließen. Im Falle eines Pullbacks wären bei 165,50 und 163,30 Euro wichtige Unterstützungen zu finden. Bislang gebe es jedoch keine Anzeichen auf eine Umkehr, sodass die Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden könnte. Kurzfristige Händler sollten besonders auf Umkehrkerzen und -formationen sowie Divergenzen zwischen Kurs und RSI achten.Börsenplätze Merck-Aktie:169,25 EUR +0,27% (08.07.2021, 12:01)XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:169,75 EUR +0,47% (08.07.2021, 11:47)