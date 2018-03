Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

77,56 EUR -4,72% (08.03.2018, 15:04)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (08.03.2018/ac/a/d)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie setzt Abwärtsbewegung nach Zahlen fort - AktienanalyseDer Traditionspharmakonzern Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) hat mit den heute vorgelegten Zahlen keinen großen Überraschungswurf gelandet - die Aktie verlor darauf hin knapp 5 Prozent an Wert und setzt damit seine Abwärtsbewegung weiter fort, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei stecke das Wertpapier des Darmstädter Konzerns bereits seit Mai 2017 in einem intakten Abwärtstrend, nachdem die Aktie zuvor an den Jahreshochs aus 2015 um 111,85 Euro gescheitert sei. Besonders brisant gestalte sich der vor wenigen Wochen vollzogenen Bruch der 200-Wochen-Durchschnittslinie um 84,16 Euro, diese habe bislang nämlich als zuverlässige Unterstützung gegolten, bei einem solchen Chartbild könnten jedoch nur weitere Verkaufsabsichten der Marktteilnehmer abgeleitet werden. Damit gehört die Merck-Aktie zu einem der schwächsten DAX-Werte und könnte sogar als Zugvehikel für ein kurzfristiges Short-Investment dienen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 08.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:77,50 EUR -4,44% (08.03.2018, 14:50)