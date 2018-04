Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (06.04.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Merck-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) charttechnisch unter die Lupe.Das neue Allzeithoch vom Mai 2017 (115,20 EUR) habe sich letztlich als "false break" auf der Oberseite erwiesen. Seither befinde sich die Merck-Aktie im Korrekturmodus. Das "reversal" der Osterwoche bestätige das Papier in dieser Woche nun aber mit einer dynamischen weißen Kerze. Unter dem Strich würden damit die Chancen dafür steigen, dass das Vorwochentief (74,54 EUR) ein wichtiges zyklisches Tief markiere.Diese Einschätzung werde durch die aktuelle Indikatorenkonstellation untermauert. So habe beispielsweise der RSI jüngst das erste Einstiegssignal seit dem Jahr 2008 generiert, während der MACD aktuell auf sehr niedrigem Niveau notiere. Der Blick auf die Historie, welche immerhin bis in die 1990er-Jahre zurückreiche, verrate sogar, dass der Trendfolger in der Vergangenheit niemals noch tiefere Levels erreicht habe. Als erstes Erholungsziel biete sich die Kombination aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 89,03 EUR) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 90 EUR an. Auf der Unterseite definiere indes das o. g. Vorwochentief eine erste Unterstützung. Danach markiere das Jahrestief von 2016 (70,68 EUR) den nächsten Rückzugsbereich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:80,80 EUR +0,12% (06.04.2018, 09:33)