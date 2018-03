Konsensschätzungen der Analysten für 2018 und 2019



Die Umsätze könnten 2018 15,30 Mrd. EUR und 2019 15,81 Mrd. EUR betragen. Das EBITDA werde für 2018 mit 4,15 Mrd. EUR und für 2019 mit 4,42 Mrd. EUR prognostiziert. Das EBIT werde für 2018 auf 2,33 Mrd. EUR geschätzt und für 2019 auf 2,62 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie könnte 2018 bei 5,77 EUR und 2019 bei 6,25 EUR liegen. Die Dividende je Aktie könnte 2018 1,28 EUR und 2019 1,34 EUR betragen.



Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 7,71 EUR und 2019 von 7,95 EUR testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 36,77 EUR und 2019 bei 40,66 EUR liegen. Die Nettoverschuldung von 8,15 Mrd. EUR 2018 könnte sich 2019 auf 5,99 Mrd. EUR signifikant reduzieren.



Die nächsten Termine



Die Merck KGaA werde am 27. April 2018 ihre Hauptversammlung abhalten. Am 15. Mai 2018 würden die Quartalsergebnisse für das erste Quartal 2018 veröffentlicht.



Langfristige Chartanalyse der Merck Aktie



Der Verlauf der Merck-Aktie in den vergangenen fünf Handelsjahren lasse sich in vier Abschnitte teilen. Von Juli 2013 bis April 2015 habe der Wert sehr sauber aufwärts tendiert und sich aus dem Kursbereich von rund 56,00 Euro kommend bis hinauf auf gut 112,00 Euro entwickelt. Von dort habe für etwa 12 Monate eine recht volatile Abwärtsbewegung eingesetzt, die ihr Ende im Bereich knapp vor der Unterstützung von 70,00 Euro gefunden habe. Darauf habe eine erneute Rally in Richtung 112,00 Euro eingesetzt, die seit Mitte 2017 von einer zweiten Abwärtswelle abgelöst worden sei. Alle Trends hätten - bis auf kleine Ausnahmen - sehr sauber ausgebaut werden können. Somit seien trendfolgende Strategien sehr gut umsetzbar gewesen. Der aktuelle Schlusskurs der laufenden Abwärtsbewegung habe am vergangenen Freitag im Bereich von 79,00 Euro abgelesen werden können, nur knapp über dem aktuellen Bewegungstief.



Aktuell scheine der Wert wenig Potenzial für Käufe zu haben, da eine saubere Tendenz fallender Tiefs und fallender Hochs abzulesen sei. Es sei somit realistisch, dass sich zeitnah weitere Bewegungstiefs ausbauen und die Unterstützungsniveaus von 74,00 Euro und folgend von 71,00 Euro angelaufen werden könnten. Aus aktueller Sicht wären Käufe also erst nach einem dauerhaften Überschreiten des Widerstandes von 85,50 Euro beziehungsweise nach einem Überschreiten des 90,00-Euro-Widerstandes wieder interessant. Antizyklisch und gleichzeitig sehr aggressiv wäre ein Kauf im Kursbereich von 70,00 Euro eine denkbare Option, da dort liegende Orders gegebenenfalls zu einem kleineren, aber ausnutzbaren Rebound führen könnten. (Analyse vom 19.03.2018)



Börsenplätze Merck-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

78,44 EUR -0,98% (19.03.2018, 10:56)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

78,48 EUR -1,28% (19.03.2018, 11:02)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (19.03.2018/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Die Merck KGaA sei ein global agierender Chemie-, Life-Science- und Pharmakonzern. Der Konzern untergliedere sich in die drei Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials und sei mit rund 52.000 Angestellten in 66 Ländern tätig. Geleitet werde die Merck KGaA von CEO Stefan Oschmann.Das Unternehmen gehe auf die Gründung einer Darmstädter Apotheke durch Friedrich Jacob Merck im Jahr 1668 zurück, habe also eine rund 350-jährige Firmengeschichte. Darmstadt sei bis heute Konzernsitz und wichtigster Standort. Daran hätten auch die großen Übernahmen von Merck nicht viel geändert. Im Jahr 2007 habe man Serono übernommen, 2010 Millipore und 2015 habe man Sigma-Aldrich akquiriert.Im südhessischen Hauptsitz befinde sich das größte Forschungs- und Entwicklungslabor von insgesamt acht Laboren des Konzerns weltweit. Zudem wolle das Unternehmen bis zum Jahr 2020 rund eine Milliarde Euro in die Hand nehmen, um die Zentrale in Darmstadt aufzuwerten.Konzernbereiche, Technologie und ProdukteIm Segment Healthcare fasse der Konzern die Aktivitäten im Bereich verschreibungspflichtiger Arzneiprodukte zum Beispiel für Krebs, Multiple Sklerose und Unfruchtbarkeit zusammen. Zu diesem Segment gehöre zudem die Produktion von Generika. Der Bereich Life Science umfasse die Forschung, Entwicklung und Produktion von Labormaterialien. Zudem würden Technologien und Dienstleistungen für die Life-Science- und Biotechbranche entwickelt, produziert und erbracht.Der Unternehmensbereich Performance Materials stehe für die Entwicklung von Spezialchemikalien. Dazu würden unter anderem Flüssigkristalle und OLED-Materialien für Displays und Beleuchtung, aber auch Effektpigmente für Lacke und Kosmetik gehören. Merck produziere überdies Hightech-Materialien für integrierte Schaltkreise.Details zur AktieDie Aktien der Merck KGaA seien nennwertlose Inhaber-Stückaktien. Es seien 129,242.252 Aktien zum Handel zugelassen. Theoretisch gebe es jedoch insgesamt 434.777.878 Aktien. Demnach seien also nur 29,7 Prozent der Aktien an der Börse zum Handel verfügbar, die restlichen 70,3 Prozent würden von der Familie Merck durch die E. Merck KG gehalten. Die Aktien würden sich im Marktsegment Prime Standard befinden und könnten im amtlichen Handel via Xetra und Börse Frankfurt oder via Freiverkehr an den deutschen Regionalbörsen gehandelt werden.Der Markt bewerte den Konzern derzeit mit 10,09 Mrd. EUR. Die Aktie habe in den letzten 52 Wochen 115,20 EUR im Hoch und 76,44 EUR im Tief gekostet. In den letzten fünf Jahren habe sie eine Performance von rund 38 Prozent erzielt und sei damit im Vergleich zum DAX, der mit einem Plus von rund 52 Prozent im Vergleichszeitraum abgeschnitten habe, ein Underperformer.Aktuelle AnalysenDie Analysten von Barclays, Berenberg, Bernstein, CFRA, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ Bank, Goldman Sachs, Independent Research, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, LBBW, NordLB, Société Générale, UBS und Warburg Research hätten 2018 Studien zur Aktie gefertigt. Von den insgesamt 17 Analysen lägen 15 mit Kurszielangaben vor (die Analysten der Deutschen Bank und von JPMorgan seien Kurszielangaben schuldig geblieben).Das tiefste Kursziel liege bei 70,00 EUR und das höchste bei 115,00 EUR. Das Durchschnittskursziel liege bei 95,60 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 78,08 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten 2017Bei der Merck KGaA werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Umsatz habe bei 15,327 Mrd. EUR und das operative Ergebnis (EBIT) bei 2,525 Mrd. EUR gelegen. Der Jahresüberschuss sei mit 2,610 Mrd. EUR testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe 5,98 EUR betragen. Der aktuelle Dividendenvorschlag liege bei 1,25 EUR je Anteilsschein. Dies würde eine Ausschüttungssumme von 162,0 Mio. EUR bedeuten.Die Gesellschaft weise für 2017 liquide Mittel in Höhe von 589,0 Mio. EUR aus. Das gezeichnete Kapital liege bei 565,0 Mio. EUR und die Verbindlichkeiten lägen bei 21,6 Mrd. EUR. Die Bilanzsumme habe somit 35,6 Mrd. EUR betragen. Die Eigenkapitalquote habe zum Bilanzstichtag bei 39,3 Prozent gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 52.941 Mitarbeiter beschäftigt.