Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (16.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Wenn man Anleger frage, welche Aktie im DAX wohl die beste Aktie der vergangenen sechs Monate gewesen sei, würden wohl die wenigsten die Aktie von Merck nennen. Doch das Papier sei sogar der mit Abstand beste Wert im deutschen Leitindex. Mehr als 50 Prozent habe die Aktie im zurückliegenden halben Jahr zulegen können. Auf den Plätzen zwei und drei würden mit deutlichem Abstand Infineon mit einem Plus von 34,9 Prozent und HelloFresh mit plus 30,6 Prozent folgen.Merck profitiere aktuell in der Corona-Pandemie vor allem von seinem Laborgeschäft, das unter anderem viele Impfstoffhersteller beliefere. So würden die Darmstädter etwa Lipide als Baustein für den Impfstoff von BioNTech produzieren.Vor Kurzem habe die Merck-Aktie bei 219,50 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Am heutigen Dienstag müsse das Papier aber etwas Federn lassen. Gut 1,5 Prozent gehe es nach unten auf 212,90 Euro. Dabei habe es eigentlich weitere gute News gegeben.Merck und das Pediatric Praziquantel Consortium hätten bekannt gegeben, dass die zulassungsrelevante Phase-3-Studie zu Arpraziquantel den primären Endpunkt der klinischen Heilung bei Kindern im Alter von drei Monaten bis sechs Jahren erreicht habe. Bei Arpraziquantel handele es sich um eine potenzielle neue Therapieoption für Bilharziose, die zu den vernachlässigten Tropenkrankheiten gehöre. Das Arzneimittel sei auf die Bedürfnisse der schätzungsweise 50 Millionen an Bilharziose erkrankten Kinder im Vorschulalter zugeschnitten, für die es derzeit keine Therapieoption gebe.Das heutige Kursminus dürfte nur eine vorübergehende Verschnaufpause auf dem weiteren Weg nach oben sein. Auch viele Analysten würden immer optimistischer. Die US-Bank J.P. Morgan beispielsweise habe das Kursziel für Merck KGaA von 230 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Das starke Wachstum des Pharma- und Spezialmaterialienkonzerns dürfte sich auch im kommenden Jahr fortsetzen, so Analyst Richard Vosser in seiner jüngsten Studie. Der Experte habe seine Schätzungen bis zum Jahr 2026 angehoben - insbesondere für das Laborgeschäft, aber auch für die Elektroniksparte.Die Geschäfte bei Merck würden weiter stark laufen.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, allerdings ist die Aktie mittlerweile sicher kein Schnäppchen mehr, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 150,00 Euro sichere die Gewinne nach unten ab. (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: