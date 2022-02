Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) verantwortet das globale Geschäft von Mercedes-Benz Cars und Mercedes-Benz Vans mit über 170.000 Mitarbeitern weltweit. Ola Källenius ist Vorsitzender des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Pkw und Vans sowie fahrzeugnahen Dienstleistungen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen die führende Position bei Elektromobilität und Fahrzeug-Software an. Das Produktportfolio umfasst die Marke Mercedes-Benz mit den Marken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse sowie die Marke smart. Die Marke Mercedes me bietet Zugang zu den digitalen Diensten von Mercedes-Benz.



Die Mercedes-Benz Group AG gehört weltweit zu den größten Herstellern von Luxus-Pkw. Im Jahr 2020 wurden rund 2,1 Millionen Pkw und nahezu 375.000 Vans abgesetzt. In diesen beiden Geschäftsfeldern entwickelt die Mercedes-Benz AG das weltweite Produktionsnetzwerk mit rund 35 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten kontinuierlich weiter und richtet sich dabei auf die Anforderungen der Elektromobilität aus.



Parallel dazu wird das globale Batterie-Produktionsnetzwerk auf drei Kontinenten auf- und ausgebaut. Nachhaltigkeit ist das Leitprinzip der Mercedes-Benz Strategie und bedeutet für das Unternehmen, dauerhaft Wert für alle Stakeholder zu schaffen: für Kunden, Mitarbeiter, Investoren, Geschäftspartner und die Gesellschaft als Ganzes. Grundlage dafür ist die nachhaltige Unternehmensstrategie von Daimler. Damit übernimmt das Unternehmen Verantwortung für die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit und hat die gesamte Wertschöpfungskette im Blick. (11.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Geschäfte des Autoherstellers Mercedes-Benz seien im vergangenen Jahr trotz der Probleme mit der Chipversorgung deutlich runder gelaufen. Das Unternehmen habe mit einem starken vierten Quartal die Prognose für die Profitabilität im Automobilbau übertroffen, wie der DAX -Konzern am Freitag überraschend anhand von Eckdaten mitgeteilt habe.In die Karten spiele Mercedes-Benz vor allem die hohen Autopreise bei Neu- und Gebrauchtwagen sowie der Fokus auf teuere Modelle wie die S-Klasse und Maybach.Den vorläufigen Berechnungen zufolge erwarte der Vorstand für die Sparte mit Pkw und Vans im vergangenen Jahr nun eine bereinigte Umsatzrendite von 12,7 Prozent sowie ein um Sondereffekte bereinigtes Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 14 Milliarden Euro - das sei mehr als doppelt so viel wie im von Corona-Lockdowns belasteten Vorjahr gewesen, als der damals noch bestehende Daimler-Konzern hier 6,8 Milliarden Euro operatives Ergebnis erzielt habe.Die Mercedes-Benz-Aktie habe nach der Mitteilung ins Plus gedreht und lege an der DAX-Spitze gut zwei Prozent auf 71,38 Euro zu. Im Schlussquartal habe Mercedes eine Umsatzrendite von hohen 15 Prozent eingefahren - am Markt sei nur mit rund elf Prozent gerechnet worden. Von je 100 Euro Erlös seien damit 15 Euro als operativer Gewinn hängen geblieben. Experten der Investmentbank Stifel hätten von weitaus besseren Ergebnissen als erwartet gesprochen."Unser gutes Ergebnis ist das Resultat von stark gefragten Produkten sowie dem Fokus auf profitables Wachstum und Kostendisziplin", habe Vorstandschef Ola Källenius gesagt, der beim Autobauer nach seinem Amtsantritt 2019 einen scharfen Sparkurs eingeschlagen habe. Neben der Nettopreisgestaltung sei bei der Entwicklung auch ein "guter Produktmix" und eine "günstige Gebrauchtwagenperformance" Treiber der Entwicklung gewesen, habe es vom Unternehmen weiter geheißen.Die Aktie von Mercedes-Benz habe zuletzt erneut die unter Begrenzung des seit Oktober vergangenen Jahres ausgebildeten Seitwärtstrends erfolgreich verteidigt. Zuletzt sei das Papier nun wieder nach oben gedreht."Der Aktionär" bleibt weiter zuversichtlich, Anleger bleiben weiter investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz-Aktie. (Analyse vom 11.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: