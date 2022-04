XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

66,51 EUR +4,12% (28.04.2022, 17:41)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (29.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Zum Ende der Handelswoche wird es in der Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) tatsächlich noch einmal spannend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dank der gestrigen Kursgewinne werde die Aktie jetzt direkt am zentralen Widerstandsbereich ab 66,85 EUR gehandelt. Dieser begrenze nun schon seit Mitte März das Kursgeschehen und sei bis zu diesem Zeitpunkt lange Zeit eine Unterstützung gewesen. Diese sei jedoch Anfang März aufgegeben worden und habe seitdem nicht nachhaltig zurückerobert werden können. Jetzt würden es die Käufer mit einem neuen Anlauf ein weiteres Mal probieren.AusblickSolle es in der Mercedes-Benz-Aktie zu weiteren Kursgewinnen kommen, müsse der Widerstandsbereich bis hin zu gut 68 EUR nachhaltig überwunden werden. Gelinge dies, könnten wir die Range vom Jahresbeginn vollständig durchlaufen und den nächsten Widerstandsbereich bei 76 bis knapp 78 EUR testen. Unterhalb des angesprochenen Widerstands bis hin zu 68 EUR sei jedoch Vorsicht geboten. Kurzfristig wäre die Aktie zu teuer und könnte in den nächsten Tagen wieder in Richtung der zentralen Unterstützung ab ca. 62 EUR zurückfallen. Laufe es für die Bullen richtig schlecht, könnte sogar das Jahrestief getestet werden. (Analyse vom 29.04.2022)Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:67,36 EUR +0,30% (29.04.2022, 08:47)