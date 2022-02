Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) verantwortet das globale Geschäft von Mercedes-Benz Cars und Mercedes-Benz Vans mit über 170.000 Mitarbeitern weltweit. Ola Källenius ist Vorsitzender des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Pkw und Vans sowie fahrzeugnahen Dienstleistungen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen die führende Position bei Elektromobilität und Fahrzeug-Software an. Das Produktportfolio umfasst die Marke Mercedes-Benz mit den Marken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse sowie die Marke smart. Die Marke Mercedes me bietet Zugang zu den digitalen Diensten von Mercedes-Benz.



Die Mercedes-Benz Group AG gehört weltweit zu den größten Herstellern von Luxus-Pkw. Im Jahr 2020 wurden rund 2,1 Millionen Pkw und nahezu 375.000 Vans abgesetzt. In diesen beiden Geschäftsfeldern entwickelt die Mercedes-Benz AG das weltweite Produktionsnetzwerk mit rund 35 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten kontinuierlich weiter und richtet sich dabei auf die Anforderungen der Elektromobilität aus.



Parallel dazu wird das globale Batterie-Produktionsnetzwerk auf drei Kontinenten auf- und ausgebaut. Nachhaltigkeit ist das Leitprinzip der Mercedes-Benz Strategie und bedeutet für das Unternehmen, dauerhaft Wert für alle Stakeholder zu schaffen: für Kunden, Mitarbeiter, Investoren, Geschäftspartner und die Gesellschaft als Ganzes. Grundlage dafür ist die nachhaltige Unternehmensstrategie von Daimler. Damit übernimmt das Unternehmen Verantwortung für die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit und hat die gesamte Wertschöpfungskette im Blick. (03.02.2022/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Umbenennungen liegen im Trend, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF).Nachdem aus dem amerikanischen Bezahldienst Square nun Block geworden sei und sich auch Facebook in Meta umbenannt habe, benenne sich nun auch eines der größten Unternehmen Deutschlands um. Am 1. Februar 2022 sei es ganz offiziell soweit gewesen. Aus der Daimler AG werde die Mercedes-Benz Group AG.Vor ziemlich genau 136 Jahren, am 29. Januar 1886, habe der Erfinder des Autos, Carl Benz, sein Patent für den ersten Motorwagen eingereicht. Die Geburtsstunde des Autos und eine phänomenale Erfolgsgeschichte. Damit sei es wohl kein Zufall, dass das Management des Autobauers exakt 136 Jahre später den Namen des Unternehmens ändere. Die offizielle Umbenennung sowie der Eintrag ins Handelsregister seien am 1. Februar 2022 erfolgt. Neuorientierungen von Unternehmen würden gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit immer wichtiger, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Für die Mercedes-Benz Group AG sei die jetzige Umbenennung die vierte innerhalb eines Vierteljahrhunderts. So sei aus dem Konzern Daimler-Benz AG die Daimler-Chrysler AG und im Anschluss der Aufspaltung nur die Daimler AG geworden. Ab dem 1. Februar 2022 firmiere das Unternehmen künftig unter "Mercedes-Benz Group AG".Die Umbenennung des Unternehmens schließe dabei direkt an die Neuausrichtung des Unternehmens an. Im Dezember letzten Jahres habe der Autohersteller bereits seine Lastwagen und Bus-Sparte abgespalten und unter Daimler Trucks an die Börse gebracht. Damit hätten die Aktionäre der Daimler AG für jeweils zwei Daimler-Aktien eine Aktie der Daimler Truck AG in ihre Depots gebucht bekommen. Insgesamt 65 Prozent des Unternehmens seien so unter den Aktionären verteilt worden, während die Mercedes-Benz Group AG selbst noch einen Minderheitsanteil von 35 Prozent halte.Bisher komme die Strategie am Aktienmarkt gut an und sei auch von anderen DAX 40 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 )-Konzernen erfolgreich praktiziert worden. So seien aus dem Siemens -Konglomerat drei kleinere Unternehmen geworden. Aus der Siemens AG seien Siemens, Siemens Healthineers und Siemens Energy geworden. Bisher auch zur Freude der Aktionäre, denn durch die Abspaltungen sei das Unternehmen transparenter und die Werte des Unternehmens dem Kapitalmarkt bewusster geworden. Damit sei der Kurs der Unternehmen unterm Strich gestiegen. Ob sich die Strategie auch für Aktionäre der Mercedes-Benz Group AG lohne, werde sich zeigen.Der Vorstandschef Ola Källenius spreche von einem "Neustart". So solle sich das Unternehmen nach der Abspaltung des Geschäfts mit Lastwagen und Bussen in Zukunft mehr auf luxuriöse Pkw und Vans konzentrieren. "Dass wir nun den Firmennamen zum Programm machen hat einen psychologischen Effekt", meine Källensius und habe dabei natürlich auch die Börsenbewertung des Konzerns im Blick. So sei laut des schwedischen Vorstandsvorsitzenden die Aufmerksamkeit der Investoren über die letzten Monate bereits gestiegen.Mit einem Markenwert von knapp 50,9 Milliarden US-Dollar sei "Mercedes-Benz" laut der Interbrand-Studie "Best Global Brands 2021" die wertvollste deutsche Marke und belege auf der Weltrangliste den achten Platz. Der einzige Autobauer, der auf einen höheren Wert komme, sei Toyota . Der japanische Autobauer komme auf einen Markenwert von etwa 54 Milliarden US-Dollar und sei damit auf dem siebten Platz. An der Spitze finde man wie erwartet die amerikanischen Tech-Giganten Apple , Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) und Microsoft Im Jahre 2021 habe der deutsche Autohersteller seinen Markenwert um 3 Prozent steigern können. Die Interbrand-Studien der nächsten Jahre könnten ein guter Indikator dafür sein, ob der Strategiewechsel des einstigen Industriekonglomerats aufgehe.Neben dem guten Marketing und der großen Beliebtheit sehe Christian Kahler, Anlagestratege bei der DZ BANK zusätzlich die starken Aktienrückkäufe als einen weiteren Kurstreiber. So habe der Konzern seit 2013 rund 25 Prozent der eigenen Aktien zurückgekauft. Zusätzlich erzielt das Unternehmen laut Christian Kahler nach Steuern einen jährlichen Gewinn von rund 100 Milliarden US-Dollar, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe Januar 2022)Da der weitere Kursverlauf der Aktien von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.