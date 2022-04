Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

63,21 EUR +0,17% (14.04.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

63,32 EUR +0,73% (14.04.2022, 17:39)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (17.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Bei den Autobauern sei es zuletzt ordentlich zur Sache gegangen. Die weitere Verschärfung des Ukraine-Kriegs habe für teils heftige Ausschläge bei den Papieren der Autohersteller gesorgt. Aber auch Probleme mit den globalen Lieferketten würden belasten.Auch wenn die Mercedes-Benz-Aktie im Gegensatz zu VW vor Kriegsbeginn deutlich besser dagestanden sei, sei sie schließlich unter die wichtige Unterstützung bei 66,50 Euro (GD200 und untere Range-Kante) gerutscht. Auch hier sei der Versuch, diese Marken erneut zu überwinden, fehlgeschlagen. Belastend wirke auch, dass der Titel auch ein starkes Verkaufssignal generiert habe. So habe letzte Woche der GD50 den GD200 von oben nach unten gekreuzt, was in der Charttechnik auch als Todeskreuz bekannt sei. Bei der Mercedes-Benz-Aktie: Solange die Hürde bei 66,50 Euro nicht geknackt werden könne, würden kurzfristig weitere Rücksetzer drohen.Bei Mercedes-Benz dränge sich aktuell kein Kauf auf. Mutige Anleger könnten jedoch ein Kauflimit bei 58,50 Euro platzieren, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: