Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz-Aktie:

68,29 EUR +0,12% (07.02.2022, 14:18)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz-Aktie:

68,17 EUR +0,50% (07.02.2022, 14:03)



ISIN Mercedes-Benz-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) verantwortet das globale Geschäft von Mercedes-Benz Cars und Mercedes-Benz Vans mit über 170.000 Mitarbeitern weltweit. Ola Källenius ist Vorsitzender des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Pkw und Vans sowie fahrzeugnahen Dienstleistungen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen die führende Position bei Elektromobilität und Fahrzeug-Software an. Das Produktportfolio umfasst die Marke Mercedes-Benz mit den Marken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse sowie die Marke smart. Die Marke Mercedes me bietet Zugang zu den digitalen Diensten von Mercedes-Benz.



Die Mercedes-Benz Group AG gehört weltweit zu den größten Herstellern von Luxus-Pkw. Im Jahr 2020 wurden rund 2,1 Millionen Pkw und nahezu 375.000 Vans abgesetzt. In diesen beiden Geschäftsfeldern entwickelt die Mercedes-Benz AG das weltweite Produktionsnetzwerk mit rund 35 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten kontinuierlich weiter und richtet sich dabei auf die Anforderungen der Elektromobilität aus.



Parallel dazu wird das globale Batterie-Produktionsnetzwerk auf drei Kontinenten auf- und ausgebaut. Nachhaltigkeit ist das Leitprinzip der Mercedes-Benz Strategie und bedeutet für das Unternehmen, dauerhaft Wert für alle Stakeholder zu schaffen: für Kunden, Mitarbeiter, Investoren, Geschäftspartner und die Gesellschaft als Ganzes. Grundlage dafür ist die nachhaltige Unternehmensstrategie von Daimler. Damit übernimmt das Unternehmen Verantwortung für die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit und hat die gesamte Wertschöpfungskette im Blick. (07.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nach der Umbenennung in Mercedes-Benz könne sich der Autobauer erstmals seit 1945 wieder voll und ganz auf die Produktion von Luxusautos fokussieren. Das Bankhaus Metzler und die Citigroup sähen für den DAX-Titel nach oben.Der Autobauer habe sich erfolgreich als Oberklasse-Hersteller repositioniert, habe Analyst Gabriel Adler von der Citigroup in einer Studie geschrieben. Dies werde durch den branchenführenden Umsatz und operativen Gewinn je Fahrzeug untermauert. Die Aktien hätten noch Luft nach oben, vor allem, wenn sich das Geschäft widerstandsfähiger gegenüber steigenden Kosten erweise. Adlers Kursziel laute 91 Euro.Zuvor habe Bankhaus Metzler-Analyst Jürgen Pieper den sehr hohen Auftragsbestand von Mercedes-Benz hervorgehoben. Dies würde auf ein sehr robustes Umsatzwachstum hindeuten. Pieper sehe für die Mercedes-Benz-Aktie ein Kursziel von 87 Euro.Nach der Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte könne sich das Management voll auf die weitere Expansion im Kerngeschäft konzentrieren. Vorstand Ola Källenius wolle Mercedes-Benz als Luxusmarke etablieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz-Aktie: