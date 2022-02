XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz-Aktie:

Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) verantwortet das globale Geschäft von Mercedes-Benz Cars und Mercedes-Benz Vans mit über 170.000 Mitarbeitern weltweit. Ola Källenius ist Vorsitzender des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Pkw und Vans sowie fahrzeugnahen Dienstleistungen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen die führende Position bei Elektromobilität und Fahrzeug-Software an. Das Produktportfolio umfasst die Marke Mercedes-Benz mit den Marken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse sowie die Marke smart. Die Marke Mercedes me bietet Zugang zu den digitalen Diensten von Mercedes-Benz.



Die Mercedes-Benz Group AG gehört weltweit zu den größten Herstellern von Luxus-Pkw. Im Jahr 2020 wurden rund 2,1 Millionen Pkw und nahezu 375.000 Vans abgesetzt. In diesen beiden Geschäftsfeldern entwickelt die Mercedes-Benz AG das weltweite Produktionsnetzwerk mit rund 35 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten kontinuierlich weiter und richtet sich dabei auf die Anforderungen der Elektromobilität aus.



Parallel dazu wird das globale Batterie-Produktionsnetzwerk auf drei Kontinenten auf- und ausgebaut. Nachhaltigkeit ist das Leitprinzip der Mercedes-Benz Strategie und bedeutet für das Unternehmen, dauerhaft Wert für alle Stakeholder zu schaffen: für Kunden, Mitarbeiter, Investoren, Geschäftspartner und die Gesellschaft als Ganzes. Grundlage dafür ist die nachhaltige Unternehmensstrategie von Daimler. Damit übernimmt das Unternehmen Verantwortung für die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit und hat die gesamte Wertschöpfungskette im Blick. (22.02.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Mercedes-Benz (ehemals Daimler) (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) markierte am 18. November 2021 ein Hoch bei 91,63 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach diesem Hoch habe eine Abwärtsbewegung eingesetzt, welche die Aktie auf und sogar knapp unter die Unterstützung bei 67,27 EUR geführt habe. An diesen Abverkauf habe sich ein Bodenbildungsversuch innerhalb eines Doppelbodens angeschlossen. Die Nackenlinie liege bei 76,43 EUR. In den letzten drei Handelstagen habe der Wert zeitweise über dieser Nackenlinie notiert. Gestern sei der Anstieg darüber aber nur noch sehr knapp gewesen.AusblickAufgrund der politischen Aktionen im Zusammenhang mit der Ukrainekrise gestern sei heute mit einer schwachen Eröffnung zu rechnen. Die Aktie von Mercedes-Benz dürfte in den nächsten Tagen schwächer tendieren. Ein Rückfall bis 67,27 EUR wäre möglich. Sollte der Wert diesen Bereich stabil durchbrechen, dann könnte es zu weiteren Abverkäufen in Richtung 60,00 EUR und sogar 55,00 EUR kommen. Ein stabiler Ausbruch über 67,27 EUR sei zwar aktuell weit weg, würde aber immer noch ein neues Kaufsignal mit sich bringen. (Analyse vom 22.02.2022)Börsenplätze Mercedes-Benz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz-Aktie:71,50 EUR -0,04% (22.02.2022, 09:04)