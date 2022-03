Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

58,06 EUR -0,17% (07.03.2022, 16:18)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

58,40 EUR +0,69% (07.03.2022, 16:03)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (07.03.2022/ac/a/d)





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Jane Street Group LLC geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Mercedes-Benz Group AG ein:Die Leerverkäufer von Jane Street Group LLC starten eine Short-Attacke auf die Aktien der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF).Die Jane Street Group LLC mit Sitz in New York, USA, hat am 04.03.2022 eine Netto-Leerverkaufsposition in den Mercedes-Benz Group AG-Aktien in Höhe von 0,51% aufgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Mercedes-Benz Group AG-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,51% der Mercedes-Benz-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: