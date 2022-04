XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

64,73 EUR -1,70% (22.04.2022, 17:38)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (25.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Vorstand Ola Källenius habe zuletzt gezeigt, dass er einen klaren Plan habe. Nach dem Flaggschiff EQS werde der Stuttgarter Autobauer 2022 noch den EQE und den SUV EQB ausrollen.Bis 2026 werde Källenius mit seinem Team rund 60 Mrd. Euro in den Ausbau der Elektromobilität stecken. "Mercedes fährt mit etwas Abstand die "Electric Only" Strategie, aber die flächendeckende Umsetzung braucht noch Zeit", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär". Der Fokus von Mercedes-Benz müsse in Zukunft neben der Elektromobilität verstärkt auf die Entwicklung eigener Software gelegt werden.Die Mercedes-Benz Group-Aktie suche derweil nach einem tragfähigen Boden. Schwache Tage würden die Möglichkeit bieten, eine Position auf- bzw. diese auszubauen. Eine starke Unterstützung für die Mercedes-Benz Group-Aktie verlaufe bei 58,50 Euro. Auf diesem Niveau könnten Anleger ein Kauflimit platzieren, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.04.2022)Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:63,65 EUR -1,73% (25.04.2022, 09:11)