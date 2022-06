Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (01.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mit einem Kompetenzzentrum für Batterietechnologien wolle der deutsche Autobauer den Wandel zur Elektromobilität weiter vorantreiben. Vorstandschef Ola Källenius habe am Dienstag in Stuttgart den Grundstein für den sogenannten E-Campus gelegt. Das Zentrum im Stammwerk in Untertürkheim solle 2023 schrittweise in Betrieb genommen werden. Dort solle zu zukünftigen Generationen von Batterien und Batteriezellen geforscht werden, diese aber auch entwickelt und produziert werden.Die Mercedes-Benz-Aktie habe sich am Dienstag stark präsentiert. Das Papier habe dabei auch von positiven Nachrichten aus China für die Branche profitiert. Dort habe das chinesische Finanzministerium angekündigt, die Mehrwertsteuern auf Fahrzeuge mit niedrigen Emissionen und einem Verkaufspreis von bis zu 300.000 Yuan (rund 42.000 Euro) zu halbieren, um den Autoabsatz anzukurbeln.Auch das charttechnische Bild der Mercedes-Benz-Aktie habe sich zuletzt etwas aufgehellt. Gelinge nun der nachhaltige Sprung über die 200-Tage-Linie und anschließend über die Hürde bei 68,16 Euro, wäre dies ein neues Kaufsignal. Anleger sollten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: