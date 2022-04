Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,94 EUR +1,52% (13.04.2022, 10:39)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,97 EUR +0,75% (13.04.2022, 10:25)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (13.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Zuletzt habe die Investmentbank Stifel mit 98 Euro ein sehr optimistisches Kursziel für die Mercedes-Benz Group-Aktie ausgerufen. Weniger bullish sei Goldman Sachs. Die US-Investmentbank habe das Kursziel für das Papier des Stuttgarter Autobauers von 87 auf 86 Euro gesenkt. Die Aktie bleibe aber auf der viel beachteten "Conviction Buy List".Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sehe für die Autoindustrie dagegen schwierige Zeiten:"Wir haben neue Verwerfungen in der Zulieferkette durch den Ukraine-Krieg, die allerdings in drei Monaten wieder ausbalanciert sein sollten. Das ist nicht das Problem. Wesentlich sich die Verwerfungen in den weltweiten Energiekosten und das ist das deutlich größere Problem. Zusätzlich belasten die Corona-Ausbrüche in China durch seine Null-Covid-Strategie. Die großen Lockdowns werden sich im Angebot, aber auch in der Nachfrage in China bemerkbar machen. Und das trifft VW, BMW und Mercedes gleichermaßen. Wir gehen für 2022 von einem rückläufigen Pkw-Weltmarkt aus, also das schlechte Ergebnis von 2021 wird 2022 nochmals schlechter", sage der Experte gegenüber dem "Aktionär".Grundsätzlich bleibe "Der Aktionär" bei der positiven Einschätzung zur Mercedes-Benz Group-Aktie. Vorstand Ola Källenius habe zuletzt gezeigt, dass er einen klaren Plan habe. Die Strategie stimme. Nach der Abspaltung der Lkw- und Bus-Sparte könne sich das Management voll auf die weitere Expansion im Kerngeschäft und den Fokus auf Luxusautos konzentrieren.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: