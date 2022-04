Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Luxusautobauer Mercedes-Benz habe heute die Premiere des ersten SUVs aus der Elektroautoreihe EQ angekündigt. Bei dem neuen Modell handele es sich um die SUV-Variante des Mercedes EQS, welcher vergangenes Jahr auf den Markt gekommen sei. Damit würden die Stuttgarter den Umbau auf Elektroautos weiter vorantreiben.Die Premiere des Mercedes EQS SUV solle am 19. April erfolgen. Der vollelektrische SUV solle Platz für bis zu sieben Personen bieten und basiere auf der neuen modularen Mercedes-Architektur EVA2 für Elektroautos der Ober- und Luxusklasse. Darüber hinaus sei nicht viel über das neue Modell der Stuttgarter bekannt, auch zum Preis habe es noch keine Angaben gegeben.Gerade die hochpreisigen Fahrzeuge seien für Mercedes wichtig, da diese für höhere Margen sorgen würden. Daher würden sie in Zeiten des Rohstoff- und Chipmangels bevorzugt gebaut, um trotz niedrigerer Absatzzahlen ausreichend Gewinne zu erzielen.Mercedes-Benz treibe mit dem EQS SUV den wichtigen Umbau hin zu Elektroautos weiter voran. Insgesamt sollten im Jahr 2022 acht vollelektrische EQ-Modelle gebaut werden. Die Aktie zähle am Dienstag im schwachen Marktumfeld allerdings mit einem Minus von über zwei Prozent zu den Verlierern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.