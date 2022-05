Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

66,08 EUR -0,05% (31.05.2022, 09:02)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

66,27 EUR +0,38% (30.05.2022)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (31.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz lege am heutigen Dienstag (16.15 Uhr) symbolisch den Grundstein für ein neues Elektromobilitäts-Kompetenzzentrum in Stuttgart. Am Standort Untertürkheim solle im sogenannten E-Campus zu künftigen Generationen von Batterien und Batteriezellen geforscht und diese entwickelt werden.Bereits im kommenden Jahr solle dort die Kleinserienfertigung für Batteriezellen starten, habe eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitgeteilt. Erwartet würden bei der Veranstaltung neben Vorstandschef Ola Källenius auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU).Vor Kurzem habe Mercedes-Benz im Rahmen der Veranstaltung "The Economics of Desire" an der Côte d’Azur weitere Details zu seiner Strategie bekannt gegeben. Das Unternehmen werde sich noch stärker auf das Luxussegment konzentrieren, das Produktportfolio weiter aufwerten, den Weg in die vollelektrische Zukunft beschleunigen und strebe eine strukturell höhere Profitabilität an.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Mercedes-Benz auf "outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska widme sich in einer am Montag vorliegenden Studie den Anlegerreaktionen auf seine Auftaktstudie zur Autobranche Mitte Mai. Den Aktien der Stuttgarter gebe er grundsätzlich etwas den Vorzug gegenüber ebenfalls empfohlenen BMW-Papieren wegen der differenzierten Strategie der Fokussierung auf das Premiumsegment. Der Wandel brauche aber Jahre. Kurzfristig seien die Faktoren für Mercedes und BMW vergleichbar, und er lobe die Dividendenaussichten der Münchner im kommenden Jahr. Derzeit betrage die Dividendenrendite 7,6 Prozent.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: