Schwache Tage bieten die Möglichkeit, die Position in Mercedes-Benz auszubauen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Nachdem die starke Unterstützung bei 62,50 Euro nicht gehalten habe, liege der nächste Support im Bereich von 57,50 und 56,50 Euro. (Analyse vom 04.03.2022)



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (04.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Vor kurzem habe Mercedes-Benz mit den Zahlen für das abgelaufene Jahr bei Anlegern und Analysten zugleich weitere Pluspunkte sammeln können. Der Umsatz sei trotz gesunkener Autoverkäufe um 9 Prozent auf 168 Mrd. Euro geklettert. Der Nettogewinn des im Jahr 2021 noch unter Daimler firmierenden Konzerns habe mit 23 Mrd. Euro gut sechsmal so hoch wie ein Jahr zuvor gelegen. Doch könne der Autobauer mit den jungen Wilden der Elektroauto-Szene mithalten?Ziel von Mercedes-Chef Ola Källenius sei es, von der Bewertung an reine E-Autobauer heran zu kommen. Sportliche, denn noch immer mache Mercedes den Großteil der Erlöse mit Verbrenner-Modellen. Darüber hinaus gelte es, den nächsten technologischen Hammer zu stemmen: Selbst fahrende Autos. Und auch in punkto Software müsse Mercedes gehörig Tempo machen. Weit seien die jungen chinesischen Start-ups wie Nio und Xpeng vorausgeeilt, die wie Tesla und auch Lucid und Rivian ihre innovativen Stromer mit den neuesten Software-Features vollpacken würden und die junge Kundschaft in ihre Pop-up-Stores locken würden.Rivian, Tesla, Lucid, Nio oder Xpeng würden auf KUVs zwischen 20 (Rivian, 2,7 (Nio) kommen, während Mercedes mickrige 0,8 zugebilligt bekomme."Mobility hat eine Eigenkapitalrendite von deutlich über 20%, also ist es eine Gewinnmaschine. Bei Mercedes hat diese Gewinnmaschine nach meiner Einschätzung noch viel Potenzial - oder anders ausgedrückt - das Potenzial ist noch bei weitem nicht genutzt. Und man sollte davon ausgehen, dass Källenius dieses Potenzial freisetzen werden", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem AKTIONÄR.Preismix und Durchschhnittsertrag seien sehr imposant. Nun gelte es, in die Zukunft zu blicken. Hier gebe es durchaus ein paar interessante Ansatzpunkte, die für weiter steigende Notierungen der Mercedes-Benz Group-Aktie sprechen würden.Heiße: Nach der Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte könne sich das Management voll auf die weitere Expansion im Kerngeschäft und den Fokus auf Luxusautos im E-Mobility-Sektor konzentrieren.Im Zuge der Ukraine-Krise sei das Papier allerdings zuletzt unter Druck gekommen. Derzeit bestimme die Politik die Kurse. Fakt sei: Daimler versprühe Dynamik und CEO Ola Källenius habe eine glasklare Strategie.