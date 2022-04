XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autobauer habe Mitte der Woche Anleger und Analysten mit den Zahlen für das erste Quartal überzeugt. Besonders hervorzuheben sei die Pkw-Sparte gewesen, die mit 16,4% vom Umsatz eine für die Branche sehr hohe bereinigte operative Gewinnmarge geliefert habe. Als Reaktion auf die Zahlen habe es Kaufempfehlungen von den Analysten gehagelt.CEO Ola Källenius habe zuletzt vielen Kritikern gezeigt, dass er einen klaren Plan habe. Nach dem Flaggschiff EQS werde Mercedes 2022 noch den EQE und den SUV EQB ausrollen. Es sei also davon auszugehen, dass Mercedes-Benz auch in Zukunft von einem Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Fahrzeug profitieren werde. Dieser habe bereits zwischen 2019 und 2021 um 26% auf 49.800 Euro zugelegt.Aus charttechnischer Sicht habe sich das Bild weiter aufgehellt. Die Mercedes-Benz-Aktie arbeite sich kontinuierlich nach oben und habe mit dem Break der wichtigen 200-Tage-Linie bei 66,86 Euro ein Kaufsignal generiert. Diese Linie gelte als Indikator für den längerfristigen Trend, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2022)Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:67,11 EUR -0,07% (29.04.2022, 10:57)