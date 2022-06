Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

67,41 EUR -0,40% (09.06.2022, 08:45)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

67,95 EUR +0,27% (08.06.2022)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (09.06.2022/ac/a/d)



Nachdem die Aktie von Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) seit dem Mai-Tief bei 60,31 EUR in der Spitze 13,4% zulegen konnte, zeichnet sich nun eine interessante Chartkonstellation ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auf dem Weg nach oben hätten die Kurse zuletzt nämlich sowohl die 200-Tage-Linie als auch das Juni-Top aus dem Vorjahr zurückerobert, die jetzt gemeinsam als Unterstützung wirken würden. Zwar seien die Notierungen schon in der Vorwoche mit dem aktuellen Juni-Hoch bei 68,42 EUR auf den höchsten Stand seit drei Monaten geklettert, doch bislang sei der klare Ausbruch aus der dominanten Seitwärtsrange ausgeblieben. Dazu müssten die Kurse noch einige Widerstände überbieten.Ausblick: Dem Bereich rund um das Juni-Top aus dem Vorjahr bei 67,50 EUR komme aus charttechnischer Sicht eine hohe Bedeutung zu, denn auf diesem Niveau würden die markanten Tiefs vom November, Dezember und Februar eine Art Abbruchkante bilden.Das Long-Szenario: Um die Rückeroberung dieser Barriere zu bestätigen, sollten die Kurse nun klar über das markante Verlaufshoch vom 29. März bei 68,16 EUR auszubrechen und im Anschluss oberhalb von 68,42 EUR ein neues Monatshoch markieren. Gelinge der Break, würden die Papiere auch die mehrmonatige Seitwärtsrange nach oben verlassen, womit sich Platz bis zur Volumenspitze bei 69,50 EUR und/oder der 70er Marke eröffnen könnte. Über dieser Hürde wäre das nächste Erholungsziel bei 72,75 EUR (ebenfalls eine Volumenspitze) zu finden, bevor ein Hochlauf an die Winter-Tops zwischen 76,11 EUR und 77,90 EUR möglich werden könnte.