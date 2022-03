Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (01.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz habe vor kurzem mit guten Zahlen für 2021 geglänzt. Auch der Ausblick habe gestimmt. Goldman Sachs habe im Anschluss das Kursziel für die Aktie bestätigt. Zum Wochenauftakt habe die Credit Suisse mit einer Kaufempfehlung nachgelegt.Im Anschluss an die Zahlen hätten mehrere Analysten ihre Kaufempfehlungen für die Aktie von Mercedes-Benz bekräftigt. Goldman Sachs etwa sehe für das Papier Potenzial bis 102 Euro. Analyst Daniel Schwarz von Stifel traue der Aktie Kurse von 98 Euro zu.Zuletzt habe die Credit Suisse nach den vollständigen Geschäftszahlen ihr "outperform"-Rating für Mercedes bestätigt. Trotz insgesamt rückläufiger Absätze habe der Autobauer die Verkaufszahlen bei den hochpreisigen Marken gesteigert, so Analyst Richard Carlson. Dazu biete die Aktie eine der besten Dividendenrenditen in der Branche. Sein Kursziel laute 90 Euro.Die Börse werde derzeit durch die weitere Verschärfung des Ukraine-Konflikts bestimmt. Auch die Mercedes-Aktie habe sich davon nicht lösen können. Jedoch würden Zahlen und Ausblick stimmen. Auch der Fokus auf Luxus-Autos im E-Mobility-Segment passe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.