Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) habe erneut gut 1% gewonnen, nachdem gestern ein Analystenhaus den Flugzeughersteller als Top-Pick im Luftfahrtsektor eingestuft habe. Bereits am Vortag seien die Papiere aufgrund der über den Erwartungen liegenden Auslieferungszahlen Spitzenreiter im Dow Jones gewesen.



In Europa habe Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) im Anlegerfokus gestanden. Die Aktie sei um 3% nach oben geklettert nachdem Absatzzahlen vorgelegt worden seien. So habe man im Geschäftsfeld Mercedes-Benz Cars den Absatz zwar nur leicht steigern, aber immerhin das achte Rekordjahr in Folge verzeichnen können.



Ebenfalls zu den Gewinnern des gestrigen Handelstages habe Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) mit einem Anstieg um 3,1% gehört. Dagegen sei Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) um 2,8% gefallen und sei somit Schlusslicht des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gewesen. Nach einer Senkung der Bonuszahlungen um 10% fürchte die Bank nun eine Abwanderung wichtiger Mitarbeiter. Der Markt habe allerdings angesichts der Halbierung des Aktienkurses mit einer deutlich höheren Reduktion der Boni gerechnet. (10.01.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) konnte sich gestern trotz kritischer Berichte zur iPhone-Nachfrage mit einem Plus von 1,7% an die Spitze des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) setzen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einer japanischen Zeitung zufolge solle der Konzern seine Zulieferer angewiesen haben, die Produktion für das nächste Quartal zu verringern.