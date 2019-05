Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (10.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas J. Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM).Mit einen Umsatzwachstum von 30%, das weit überwiegend auf organisches Wachstum (+23%) zurückzuführen gewesen sei, habe die Mensch und Maschine Software SE einen überzeugenden Start ins Geschäftsjahr. Das Wachstum sei dabei von beiden Segmenten getragen worden. Das EBIT habe mit +39% (bzw. 26% organisch) überproportional zugelegt, die operative Marge habe sich entsprechend verbessert. Die Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH hätten ihre Schätzungen für 2019ff angehoben und lägen bezogen auf Umsatz und EBIT leicht oberhalb der Guidance des Unternehmens. Mit einem 2019er KGV von rd. 36 scheine ihnen das Unternehmen aktuell angemessen bewertet.Daniel Großjohann und Thomas J. Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Halteempfehlung für die Mensch und Maschine-Aktie. (Analyse vom 10.05.2019)