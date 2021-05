Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) lag gestern mit einem Zuwachs von 1,4 % an der Spitze des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und profitierte von einer Bestellung für 14 Flugzeuge des Typs 737 Max (Auftragswert laut Listenpreisen: rd. USD 1,7 Mrd.), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) habe gestern um 3,1% angezogen, das Biotech-Unternehmen strebe im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie eine europäische Impfstoffzulassung für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren an. Ein diesbezüglicher Antrag bei der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) sei für Anfang Juni geplant.Der Online-Handelsgigant Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) (+0,4%) nähere sich informierten Kreisen zufolge dem Erwerb des Hollywood-Studios MGM Holdings für fast USD 9 Mrd. (inklusive Schulden). (26.05.2021/ac/a/m)