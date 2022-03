Und so hätten laut einer Studie des Verbands der Internetwirtschaft Eco 54 Prozent der Unternehmen in Deutschland 2021 ihre Ausgaben für die IT-Sicherheit erhöht. Tendenz steigend. Denn 94 Prozent der befragten IT-Sicherheitsexperten sähen eine wachsende Gefahr - auch wegen der während der Pandemie in Mode gekommener dezentraler Arbeitsplätze. Jedes sechste Unternehmen sei bereits Angriffen auf das Homeoffice ausgesetzt worden. "Vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen fehlt ein Sicherheitskonzept für Remote-Arbeitsplätze", sage Oliver Dehning, Sicherheitsexperte des Eco.



Die gestiegenen Ausgaben für IT-Sicherheit würden die Nachfrage nach IT-Sicherheitslösungen und Beratungsdienstleistungen massiv befeuern. Daher überrasche es wenig, dass die Aktien von Cybersecurity-Spezialisten nun bei Anlegern besonders gefragt seien. So sei beispielsweise das Papier des Marktführers Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q) kaum von der laufenden Marktkorrektur betroffen und habe erst gestern ein neues Allzeithoch bei 609,21 Dollar erreicht. Relativ stabil zeige sich auch die Aktie des führenden Anbieters von Firewall-Systemen Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE), die schon bald wieder Anlauf auf die wichtige 350-Dollar-Marke nehmen sollte.



Um Anlegern die Möglichkeit zu geben, in den immer wichtiger werdenden Markt IT-Sicherheit zu investieren, habe DER AKTIONÄR den Cyber Security Index (ISIN: DE000SL0EAL3, WKN: SL0EAL) aufgelegt, zu dessen Mitgliedern auch die oben erwähnten Top-Werte Palo Alto und Fortinet zählen würden. (23.03.2022/ac/a/m)







