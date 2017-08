NYSE Euronext-Aktienkurs Medtronic-Aktie:

Kurzprofil Medtronic plc.:



Medtronic plc. (ISIN IE00BTN1Y115 / WKN A14M2J, Ticker-Symbol: 2M6, NYSE Euronext Ticker-Symbol: MDT) gehört zu den global führenden Unternehmen im Bereich Medizintechnik. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt vor allem auf der Entwicklung und Herstellung von Produkten für den Einsatz in der Kardiologie und Herzchirurgie. Anfang 2015 schloss Medtronic die Übernahme von Covidien ab.





(23.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Medtronic-Aktienanalyse von Analyst Joshua Jennings von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse äußert Joshua Jennings, Analyst bei Cowen and Company, in Bezug auf die Aktien des Anbieters von Medizintechnik Medtronic plc. ( ISIN IE00BTN1Y115 WKN A14M2J , Ticker-Symbol: 2M6, NYSE Euronext Ticker-Symbol: MDT) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company sind der Auffassung, dass Medtronic plc. gut aufgestellt sei um sich von einer Abschwächung im ersten Quartal zu erholen.Das organische Umsatzwachstum sollte sich nach einem IT-Problem und Kapazitätsengpässen im Diabetes-Segment in Richtung einer Spanne von 4% erholen können, so die Einschätzung des Analysten Joshua Jennings.In ihrer Medtronic-Aktienanalyse stufen die Analysten von Cowen and Company den Titel weiterhin mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 95,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Medtronic-Aktie:69,15 EUR -0,89% (23.08.2017, 13:40)Tradegate-Aktienkurs Medtronic-Aktie:69,43 EUR -0,12% (23.08.2017, 13:01)