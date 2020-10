Einschätzung

Strong Outperformer



Kursziele Kursziel 12M: 0,15 EUR



Kurschance: 305%



Kursziel 24M: 0,25 EUR



Kurschance: 576% Stammdaten ISIN: CA64913V1031



WKN: A2P4DW



Ticker: 0XM2



CNX: SPOR Kursdaten Kurs: 0,037 EUR



52W Hoch: 0,483 EUR



52W Tief: 0,027 EUR Aktienstruktur Aktienanzahl: 65,53 Mio.



Market Cap (€): 2,24 Mio. Chance / Risiko Interessenkonflikte Es liegen Interessenkon-flikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer. Executive Summary 13.10.2020

Medizinische Pilze revolutionieren Gesundheit

Neuer Magic Mushroom Hot Stock nach 982% mit Champignon Brands und 9.900% mit MindMed

Unser Magic Mushroom Hot Stock New Wave Holdings (ISIN CA64913V1031 / WKN A2P4DW, Ticker: 0XM2, CNX: SPOR) meldet heute Morgen das Sponsoring für die nächste Phase des kommenden Dokumentarfilms "The World on Drugs" von Microdose Psychedelic Insights, einem kühnen Kommentar zu Drogenpolitik, Psychedelischer Medizin und psychischer Gesundheit. Wenn neue Forschungsergebnisse auftauchen, um die Idee zu bekräftigen, dass psychedelische Verbindungen die psychische Gesundheit revolutionieren können, sind es auch die kraftvollen und überzeugenden Geschichten der Menschen, die von ihnen geheilt sind. Nach Kursgewinnen von bis zu 50.000% mit den Cannabis-Aktien von Aurora Cannabis und bis zu 294.900% mit den Cannabis-Aktien von Canopy Growth erwarten Branchenanalysten jetzt vergleichbar hohe Kursgewinne mit Magic Mushroom-Aktien. Die Mushroom-Aktien des Magic Mushroom-Spezialisten Champignon Brands haben sich innerhalb eines Jahres mehr als verzehnfacht. Die Mushroom-Aktien von Mind Medicine MindMed Inc haben sich innerhalb eines Jahres verhundertfacht. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde in der Spitze ein stattliches Vermögen von bis zu 1.000.000 EUR. Der Markt für medizinische Pilze soll bis zum Jahr 2024 exponentiell auf über 100 Milliarden Dollar wachsen. Zum Wachstumsmotor sollte die fortschreitende Legalisierung Medizinischer Pilze für den Freitzeitkonsum werden. Schon jetzt werden 8 bis 19,2 Mrd. $ mit Magic Mushrooms für den Freizeitkosum umgesetzt. Unser Magic Mushroom Hot Stock New Wave Holdings besitzt bereits zwei aktive Farmen für die Pilzzucht in Jamaika. Zur Dynamisierung des Wachstums ist die Übernahme und der Bau weiterer Aufzuchtanlagen für Medizinische Pilze geplant. Der Markt für Gesundheits- und Beauty-Produkte ist allen in Nordamerika bereits 35 Mrd. Dollar schwer. Unser Medizinische Pilze Aktientip New Wave Holdings gilt als einer der Vorreiter für Gesundheits- und Beauty-Produkte auf Basis Medizinischer Pilze. Unser Magic Mushroom Hot Stock New Wave Holdings hat bereits eine natürliche Schönheitslösung auf dem Markt. Schon in Kürze sollen weitere spektakuläre Produktneuheiten auf den Markt gebracht werden. Der boomende Markt für mentale Gesundheit soll bis zum Jahr 2025 auf kolossale 128,9 Milliarden wachsen. Unser Medizinische Pilze Aktientip New Wave Holdings entwickelt Produkte für die psychische Gesundheit auf Basis Medizinischer Pilze und könnte daher zu den ganz großen Gewinnern dieser Entwicklung gehören. Die Magic Mushroom-Aktien unseres Medizinische Pilze Aktientips New Wave Holdings erscheinen im Branchenvergleich derzeit massiv unterbewertet. Aktuell wird der Magic Mushroom-Pionier Mind Medicine MindMed Inc an der Börse mit rund 220 Mio. EUR bewertet - Das ist rund 98 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Medizinische Pilze Aktientips New Wave Holdings. Der Magic Mushroom-Anbieter Champignon Brands wird an der Börse derzeit mit rund 36 Mio. EUR bewertet - das ist rund 16 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Magic Mushroom Aktientips New Wave Holdings. Der von Facebook-Investor Peter Thiel finanzierte Entwickler von Medikamenten auf Basis Medizinischer Pilze Compassion wurde in der letzten Finanzierungsrunde bereits mit 800 Mio. Dollar bewertet - das ist rund 303 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Medizinische Pilze Aktientips New Wave Holdings. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unseres Magic Mushroom Hot Stock New Wave Holdings.



Aus 10.000 EUR wurden mit Magic Mushroom-Aktien bis zu 1 Mio. EUR

Verpassen Sie jetzt den nächsten Vervielfacher in der Boombranche Magic Mushrooms nicht wieder

Mit Magic Mushroom-Aktien konnten Aktionäre zuletzt ein Vermögen verdienen. Die Mushroom-Aktien des Magic Mushroom-Spezialisten Champignon Brands haben sich innerhalb eines Jahres mehr als verzehnfacht. Die Magic Mushroom-Aktien von Champignon Brands schossen um bis zu 982% von 0,22 CAD$ auf in der Spitze 2,38 CAD$ in die Höhe. Die Mushroom-Aktien von Mind Medicine MindMed Inc haben sich innerhalb eines Jahres verhundertfacht. Die Aktien des Magic Mushroom-Pioniers Mind Medicine MindMed Inc schossen um bis zu 9.900% von 0,01 CAD$ auf in der Spitze 1,00 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde in der Spitze ein stattliches Vermögen von bis zu 1.000.000 EUR. Medizinische Pilze gelten schon jetzt als der nächste große Investmenttrend an der Börse nach dem großen Cannabis-Boom. Nach Kursgewinnen von bis zu 50.000% mit den Cannabis-Aktien von Aurora Cannabis und bis zu 294.900% mit den Cannabis-Aktien von Canopy Growth erwarten Branchenanalysten jetzt vergleichbar hohe Kursgewinne mit Magic Mushroom-Aktien. Verpassen Sie jetzt den nächsten schnellen Vervielfacher in der neuen Boombranche Medizinische Pilze nicht wieder.



Im Branchenvergleich massiv unterbewertet

Wettbewerber bis zu 303 mal höher bewertet

Die Magic Mushroom-Aktien unseres Medizinische Pilze Aktientips New Wave Holdings erscheinen im Branchenvergleich derzeit massiv unterbewertet. Aktuell wird der Magic Mushroom-Pionier Mind Medicine MindMed Inc an der Börse mit rund 220 Mio. EUR bewertet - das ist rund 98 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Medizinische Pilze Aktientips New Wave Holdings. Der Magic Mushroom-Anbieter Champignon Brands wird an der Börse derzeit mit rund 36 Mio. EUR bewertet - das ist rund 16 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Magic Mushroom Aktientips New Wave Holdings. Der von Facebook-Investor Peter Thiel finanzierte Entwickler von Medikamenten auf Basis Medizinischer Pilze Compassion ist noch nicht an der Börse notiert. In der letzten Finanzierungsrunde wurde der Magic Mushroom-Spezialist Compassion jedoch bereits mit 800 Mio. Dollar bewertet - das ist rund 303 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Medizinische Pilze Aktientips New Wave Holdings. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unseres Magic Mushroom Hot Stock New Wave Holdings.



Mushroom Hot Stock 2020 - Strong Outperformer - Kursziel 24M 0,25 EUR - 576% Aktienchance

Medizinische Pilze revolutionieren Gesundheit

Neuer Magic Mushroom Hot Stock nach 982% mit Champignon Brands und 9.900% mit MindMed

Größter Investmenttrend des Jahrzehnts

Exponentielles Wachstum auf 100 Milliarden Dollar bis 2024

Legalisierung von Magic Mushrooms für Freizeitkonsum als Wachstumsmotor

Übernahme und Bau weiter Aufzuchtanlagen für Magic Mushrooms

Markt für Gesundheit und Beauty in Nordamerika 35 Mrd. Dollar schwer

Schönheitslösung unseres Mushroom Aktientips erfolgreich gestartet

Gesundheitsfördernde Vorteile durch medizinische Pilze

Vorreiter-Rolle bei Forschung und Entwicklung

Markt für mentale Gesundheit und neurologische Krankheiten 128 Mrd. $ riesig

FDA hat den Status einer "Durchbruchstherapie" gewährt

Im Branchenvergleich massiv unterbewertet

Wettbewerber bis zu 303 mal höher bewertet

Der von Facebook-Investor Peter Thiel finanzierte Entwickler von Medikamenten auf Basis Medizinischer Pilze Compassion ist noch nicht an der Börse notiert. In der letzten Finanzierungsrunde wurde der Magic Mushroom-Spezialist Compassion jedoch bereits mit 800 Mio. Dollar bewertet - das ist rund 303 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Medizinische Pilze Aktientips New Wave Holdings.









Erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record

Börsenprofis starten ihren nächsten großen Deal



Unser Medizinische Pilze Aktientip New Wave Holdings (ISIN CA64913V1031 / WKN A2P4DW, Ticker: 0XM2, CNX: SPOR) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record.



CEO Clayton Fisher verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung als Anlageberater mit umfangreicher Arbeit in der Finanzdienstleistungsbranche, Kapitalbeschaffung und Verwaltung von Investitionen für eine Vielzahl erfolgreicher Projekte.



President und Chairman Trumbull Fisher verfügt über ungefähr 15 Jahre Kapitalmarktexpertise in verschiedenen Funktionen, einschließlich der Mitbegründerin des Offshore-Hedgefonds Sui Generis. Trumbull Fisher verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung, Beratung von Unternehmen und Führung erfolgreicher Teams in der Kapitalmarktbranche.



CFO Stan Levitt verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Buchhaltung, Finanzen, Compliance und Regulierung, darunter 10 Jahre bei Ernst & Young, KPMG und PwC. Stan Levitt war als CFO für mehrere Unternehmen tätig und hat diese beim Börsengang beraten, unter anderem in den Bereichen Cannabis, Biomedizin und Pharma. Stan Levitt ist CPA, CA und hat einen Master-Abschluss in Handelsmanagement mit Schwerpunkt Risikomanagement.



Board-Mitglied Byron Coulthard ist ein Geschäftsmann, der während seiner 30-jährigen Karriere auf den öffentlichen Kapitalmärkten an der Spitze von 7 öffentlichen Unternehmen stand und dabei half, über 100 Millionen US-Dollar für öffentliche Unternehmen aufzubringen. Herr Coulthard nimmt eine aktive Rolle in allen Unternehmen ein, in denen er tätig ist, und hilft in allen Facetten des Geschäfts.



Board-Mitglied Robert Kang ist ein Berater, der in den Bereichen öffentliche Unternehmen und Corporate Governance tätig ist. Er war Director of Listed Issuer Services und hatte von März 1992 bis März 2015 andere Positionen bei der TMX Group inne. Er ist ein Corporate Finance-Experte, der Erfahrung in allen Aspekten der Börsenpolitik, der Unternehmensführung und der Verpflichtungen von Aktiengesellschaften hat. Herr Kang erhielt 1988 einen Bachelor of Commerce von der University of British Columbia und erhielt seine CA-Bezeichnung bei Ernst and Young.









Mushroom Hot Stock 2020 - Strong Outperformer- Kursziel 24M 0,25 EUR- 576% Aktienchance

Neuer Magic Mushroom Hot Stock nach 982% mit Champignon Brands und 9.900% mit MindMed



Unser Magic Mushroom Hot Stock New Wave Holdings (ISIN CA64913V1031 / WKN A2P4DW, Ticker: 0XM2, CNX: SPOR) meldet heute Morgen das Sponsoring für die nächste Phase des kommenden Dokumentarfilms "The World on Drugs" von Microdose Psychedelic Insights, einem kühnen Kommentar zu Drogenpolitik, Psychedelischer Medizin und psychischer Gesundheit. Wenn neue Forschungsergebnisse auftauchen, um die Idee zu bekräftigen, dass psychedelische Verbindungen die psychische Gesundheit revolutionieren können, sind es auch die kraftvollen und überzeugenden Geschichten der Menschen, die von ihnen geheilt sind. Nach Kursgewinnen von bis zu 50.000% mit den Cannabis-Aktien von Aurora Cannabis und bis zu 294.900% mit den Cannabis-Aktien von Canopy Growth erwarten Branchenanalysten jetzt vergleichbar hohe Kursgewinne mit Magic Mushroom-Aktien. Die Mushroom-Aktien des Magic Mushroom-Spezialisten Champignon Brands haben sich innerhalb eines Jahres mehr als verzehnfacht. Die Mushroom-Aktien von Mind Medicine MindMed Inc haben sich innerhalb eines Jahres verhundertfacht. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde in der Spitze ein stattliches Vermögen von bis zu 1.000.000 EUR. Der Markt für medizinische Pilze soll bis zum Jahr 2024 exponentiell auf über 100 Milliarden Dollar wachsen. Zum Wachstumsmotor sollte die fortschreitende Legalisierung Medizinischer Pilze für den Freitzeitkonsum werden. Schon jetzt werden 8 bis 19,2 Mrd. $ mit Magic Mushrooms für den Freizeitkosum umgesetzt. Unser Magic Mushroom Hot Stock New Wave Holdings besitzt bereits zwei aktive Farmen für die Pilzzucht in Jamaika. Zur Dynamisierung des Wachstums ist die Übernahme und der Bau weiterer Aufzuchtanlagen für Medizinische Pilze geplant. Der Markt für Gesundheits- und Beauty-Produkte ist allen in Nordamerika bereits 35 Mrd. Dollar schwer. Unser Medizinische Pilze Aktientip New Wave Holdings gilt als einer der Vorreiter für Gesundheits- und Beauty-Produkte auf Basis Medizinischer Pilze. Unser Magic Mushroom Hot Stock New Wave Holdings hat bereits eine natürliche Schönheitslösung auf dem Markt. Schon in Kürze sollen weitere spektakuläre Produktneuheiten auf den Markt gebracht werden. Der boomende Markt für mentale Gesundheit soll bis zum Jahr 2025 auf kolossale 128,9 Milliarden wachsen. Unser Medizinische Pilze Aktientip New Wave Holdings entwickelt Produkte für die psychische Gesundheit auf Basis Medizinischer Pilze und könnte daher zu den ganz großen Gewinnern dieser Entwicklung gehören. Die Magic Mushroom-Aktien unseres Medizinische Pilze Aktientips New Wave Holdings erscheinen im Branchenvergleich derzeit massiv unterbewertet. Aktuell wird der Magic Mushroom-Pionier Mind Medicine MindMed Inc an der Börse mit rund 220 Mio. EUR bewertet - Das ist rund 98 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Medizinische Pilze Aktientips New Wave Holdings. Der Magic Mushroom-Anbieter Champignon Brands wird an der Börse derzeit mit rund 36 Mio. EUR bewertet - das ist rund 16 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Magic Mushroom Aktientips New Wave Holdings. Der von Facebook-Investor Peter Thiel finanzierte Entwickler von Medikamenten auf Basis Medizinischer Pilze Compassion wurde in der letzten Finanzierungsrunde bereits mit 800 Mio. Dollar bewertet - das ist rund 303 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Medizinische Pilze Aktientips New Wave Holdings. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unseres Magic Mushroom Hot Stock New Wave Holdings. Nach Kursgewinnen von bis zu 982% mit den Magic Mushroom-Aktien von Champignon Brands und bis zu 9.900% mit den Medizinische Pilze-Aktien von Mind Medicine MindMed Inc bietet Ihnen unserer neuer Magic Mushroom Hot Stock New Wave Holdings (ISIN CA64913V1031 / WKN A2P4DW, Ticker: 0XM2, CNX: SPOR) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Magic Mushroom-Sektor.



Mit Magic Mushroom-Aktien konnten Aktionäre zuletzt ein Vermögen verdienen. Die Mushroom-Aktien des Magic Mushroom-Spezialisten Champignon Brands haben sich innerhalb eines Jahres mehr als verzehnfacht. Die Magic Mushroom-Aktien von Champignon Brands schossen um bis zu 982% von 0,22 CAD$ auf in der Spitze 2,38 CAD$ in die Höhe. Die Mushroom-Aktien von Mind Medicine MindMed Inc haben sich innerhalb eines Jahres verhundertfacht. Die Aktien des Magic Mushroom-Pioniers Mind Medicine MindMed Inc schossen um bis zu 9.900% von 0,01 CAD$ auf in der Spitze 1,00 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde in der Spitze ein stattliches Vermögen von bis zu 1.000.000 EUR. Medizinische Pilze gelten schon jetzt als der nächste große Investmenttrend an der Börse nach dem großen Cannabis-Boom. Nach Kursgewinnen von bis zu 50.000% mit den Cannabis-Aktien von Aurora Cannabis und bis zu 294.900% mit den Cannabis-Aktien von Canopy Growth erwarten Branchenanalysten jetzt vergleichbar hohe Kursgewinne mit Magic Mushroom-Aktien. Verpassen Sie jetzt den nächsten schnellen Vervielfacher in der neuen Boombranche Medizinische Pilze nicht wieder.



Die Magic Mushroom-Aktien unseres Medizinische Pilze Aktientips New Wave Holdings erscheinen im Branchenvergleich derzeit massiv unterbewertet. Aktuell wird der Magic Mushroom-Pionier Mind Medicine MindMed Inc an der Börse mit rund 220 Mio. EUR bewertet - das ist rund 98 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Medizinische Pilze Aktientips New Wave Holdings. Der Magic Mushroom-Anbieter Champignon Brands wird an der Börse derzeit mit rund 36 Mio. EUR bewertet - das ist rund 16 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Magic Mushroom Aktientips New Wave Holdings. Der von Facebook-Investor Peter Thiel finanzierte Entwickler von Medikamenten auf Basis Medizinischer Pilze Compassion ist noch nicht an der Börse notiert. In der letzten Finanzierungsrunde wurde der Magic Mushroom-Spezialist Compassion jedoch bereits mit 800 Mio. Dollar bewertet - das ist rund 303 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Medizinische Pilze Aktientips New Wave Holdings. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unseres Magic Mushroom Hot Stock New Wave Holdings.



Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für unseren neuen Magic Mushroom Hot Stock New Wave Holdings. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Medizinische Pilze Aktientip New Wave Holdings zunächst auf 0,15 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 305% für mutige und risikobereite Investoren mit unserem Magic Mushroom Hot Stock New Wave Holdings. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel für unseren Medizinische Pilze Aktientip New Wave Holdings von 0,25 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 576% mit den Mushroom-Aktien unseres Magic Mushroom Aktientips New Wave Holdings (ISIN CA64913V1031 / WKN A2P4DW, Ticker: 0XM2, CNX: SPOR).





Ausführliche Informationen zu New Wave Holdings

Ausführliche Informationen zu New Wave Holdings (ISIN CA64913V1031 / WKN A2P4DW, Ticker: 0XM2, CNX: SPOR) erhalten Sie auf der Unternehmens-Website:



https://newwavecorp.com





Risiken

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in New Wave Holdings dem Totalverlust-Risiko.



New Wave Holdings befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der New Wave Holdings



Die Aktien von New Wave Holdings sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.



Börse ist keine Einbahnstraße. Das Investment in Aktien der New Wave Holdings unterliegt wie jedes andere Aktieninvestment auch dem Kursänderungsrisiko. Investoren in Aktien der New Wave Holdings müssen daher jederzeit damit rechnen, dass es zu starken Kursschwankungen und mithin auch zu starken Kursabschlägen kommen kann. Starken Kurssteigerungen können starke Kursverluste folgen. Vor Kursrückschlägen sind Aktionäre generell nicht gefeit. Gegen mögliche Kursverluste sichern Sie sich am besten durch ein Stop-Loss-Limit ab.



Die Expansion und die Weiterentwicklung der Platform der New Wave Holdings ist kapitalintensiv. Für das künftige Unternehmenswachstum benötigt New Wave Holdings zusätzliches Kapital. Die Aufnahme von frischem Eigenkapital sorgt für Verwässerung der Altaktionäre. Diese könnte den Aktienkurs der New Wave Holdings-Aktie zumindest zeitweise belasten.



Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der New Wave Holdings tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die New Wave Holdings und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.





Interessenskonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.



Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der New Wave Holdings Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.



Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.



Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie und andere Aktionäre in naher Zukunft beabsichtigen, sich von eigenen Aktienbeständen in der New Wave Holdings zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.



Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.





Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der New Wave Holdings oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von New Wave Holdings autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.



Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.



Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der New Wave Holdings sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.



Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die New Wave Holdings übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.



Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.



Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.



Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.



Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.



Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (13.10.2020/ac/a/a)



Impressum



Bildnachweise: www.newwavecorp.com, www.shutterstock.com





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung dieser redaktionellen Besprechung getroffen.





